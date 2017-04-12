 

Новосибирск примет участие в первой общероссийской проверке научной грамотности

 12 апреля, 17:52
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Новосибирск примет участие в первой общероссийской проверке научной грамотности
Фото с сайта edufuture.biz

Жители Новосибирска, включая студентов и школьников, смогут проверить свои научные знания об устройстве мира в рамках первой общероссийской просветительской акции «Всероссийская лабораторная», узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы НГУ.

Акция пройдёт 22 апреля одновременно в нескольких городах страны, принять участие в ней может каждый желающий — необходимо только заранее пройти регистрацию. У «лаборантов» будет один академический час, чтобы ответить на несколько десятков вопросов. Как обещают организаторы, с заданиями должны справиться все участники старше 15 лет.

«Что может двигаться быстрее света? Стоит ли освежать воздух озоном? Сколько холестерина в подсолнечном масле? Почему зимой холодно? Может ли соль содержать ГМО? Эти и другие вопросы могут показаться простыми, обыденными и даже „детскими“, но ответ на них не так прост — потребуется включить логику, вспомнить базовые принципы устройства мира», — предупреждают в НГУ.

В решении наиболее сложных задач участникам акции помогут учёные-«завлабы». Они ответят на любые уточняющие вопросы, а по истечении часа огласят правильные ответы со всеми необходимыми пояснениями. На центральной новосибирской площадке ― в НГУ ― завлабами станут профессор Павел Бородин, эксперт в области генетики и теории эволюции и студент Павел Долгушев, специалист по физической и органической химии.

Помимо госуниверситета площадками «Всероссийской лабораторной» станут Государственная публичная научно-техническая библиотека СО РАН, Новосибирская государственная областная научная библиотека, Детско-Юношеский центр «Планетарий», Биотехнопарк и клуб «АРТ-П.А.Б» в Академгородке. Из сибирских городов кроме Новосибирска в акции принимает участие и Красноярск, там «лабораторная работа» пройдёт сразу на 12 площадках.

Напомним, что 8 апреля в 866 городах мира на шести континентах все желающие проверили свою грамотность, написав Тотальный диктант. По оценке организаторов акции, жители Новосибирска написали текст «очень хорошо», поскольку количество отличников значительно увеличилось.

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