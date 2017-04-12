 

Новосибирские учёные запустят литр нанодатчиков на орбиту Земли

 12 апреля, 13:55
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Новосибирские учёные запустят литр нанодатчиков на орбиту Земли
Фото с сайта swisscube.epfl.ch

Новосибирский госуниверситет и конструкторы «Пятого поколения» планируют запустить производство наноспутников объёмом в один литр и возглавить рынок CubeSat в России, узнал 12 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирский государственный университет разрабатывает собственный сверхмалый спутник совместно с резидентами «Академпарка». Специалисты отдела атмосферных исследований НГУ планируют создание лаборатории малых космических аппаратов совместно с опытно-конструкторским бюро «Пятое поколение».

«Мы разработаем собственный спутник в популярном мировом стандарте CubeSat. Это стандарт габаритно-весовых и присоединительных размеров сверхмалого спутника, что позволяет удешевить его запуск на орбиту. Это же оставляет значительный простор для творчества в разработке его начинки», — сообщил заведующий Отделом атмосферных исследований НГУ Александр Задорожный.

Космические инженеры уверены, что у инновационного проекта есть все шансы возглавить небольшой рынок производства наноспутников в России за счёт уникального опыта специалистов НГУ. Сроки создания разработки будут зависеть от размеров финансирования проекта, которое пока точно не определено.

Учёные НГУ способны соблюсти полный цикл разработки бортовой спутниковой аппаратуры ― от эскизного проекта до изготовления опытных образцов, предназначенных для испытаний в космосе. Ранее созданная в НГУ аппаратура успешно работает на десятках космических аппаратов серий «Радуга», «Горизонт», «Экспресс», «Ямал», «Глонасс», «Молния», «Спектр-Р», «Электро-Л». Новосибирские специалисты также разработали и внедрили датчики контроля внешней среды АКВС на спутниках орбитальной группировки системы ГЛОНАСС.

Формат спутников CubeSat широко используется зарубежными компаниями и странами для мониторинга атмосферных и земных процессов, передачи данных и радиосвязи в формате FM, SSB. Малые искусственные спутники имеют единый стандарт объёма в 1 литр и массы около 1,33 кг.

Напомним, журналисты Bloomberg предупредили об угрозе космических свалок на орбите земли для проектов коммерческого освоения космоса по примеру Space X Илона Маска. Столкновение двух спутников на высоте около 700 км над Сибирью сгенерировало более 1,4 тонны космического мусора в 2009 году, сообщает издание.

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