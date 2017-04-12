Школьница из Новосибирска предстанет перед судом за попытку убийства трёх человек

В Новосибирске 16-летняя жительница вместе со сверстником пыталась убить семью из трёх человек, на помощь потерпевшим пришли соседи, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы Следственного комитета РФ.

По версии следствия, 31 октября 2016 года обвиняемая и её сверстник проникли в квартиру дома, расположенного в Ленинском районе Новосибирска, чтобы похитить деньги, ювелирные изделия и банковские карты.

В квартире находились 80-летняя женщина и её внук 11 лет. Обвиняемая и её сообщник попытались их удить, они нанесли женщине не менее 16 ударов деревянной битой по голове и рукам, а внуку не менее трёх ножевых ранений в область головы и верхних конечностей в область туловища и рук.

В это время в квартиру вернулась 41-летняя хозяйка, налётчики напали на неё и нанесли не менее пяти ударов топором.

На шум и крики потерпевших сбежались соседи, они задержали подозреваемую и передали её приехавшему по вызову наряду полиции. Позднее суд по ходатайству следователей СК заключил её под стражу.

Сообщник скрылся с места преступления, но вскоре его задержали. Уголовное дело в отношении молодого человека выделено в отдельное производство для применения принудительных мер медицинского характера.

Потерпевшим незамедлительно была оказана медицинская помощь, все трое остались живы.

«При расследовании дела следователем установлены факты ненадлежащей деятельности органов опеки и попечительства по профилактике совершения несовершеннолетними правонарушений. Уполномоченным лицам внесены представления об устранений условий, способствовавших совершению преступлений, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено три лица», — говорится в сообщении.

16-летняя жительница Новосибирска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «д», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство трёх лиц»), пункта «в» части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним что, в апреле 2012 года в суд было передано дело в отношении жителя Республики Алтай, обвиняемого в попытке задушить главу села его собственным галстуком.