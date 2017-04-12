 

Солдат-срочник подорвался на мине в Забайкальском крае

 12 апреля, 11:06
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Солдат-срочник подорвался на мине в Забайкальском крае
Фото с сайта primrep.ru

Солдат срочной службы погиб, подорвавшись на мине, в Карымском районе Забайкальского края, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 12 апреля.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Забайкальского края, 11 апреля в 14:10 местного времени 20-летнего солдата в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Молодой человек подорвался на мине.

«Из 321 военного госпиталя Читы к нам сразу же выехали санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов, — процитировала пресс-служба ведомства главного врача ЦРБ Карымского района Татьяну Дульскую. — К экстренному оказанию помощи подключились хирурги нашей больницы. Операция длилась около шести часов. К сожалению, из-за характера несовместимых с жизнью ранений спасти молодого человека не удалось, в 22:15 он скончался».

Обстоятельства происшествия в министерстве здравоохранения не стали уточнять.

Напомним, что в октябре 2012 года один военнослужащий погиб, второй получил травмы при несанкционированном подрыве боеприпаса на Шиловском полигоне под Новосибирском.

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