Соседи заблокировали выход из дома для семьи с двумя детьми в Барнауле

Следователи проводят проверку по размещённой в соцсетях информации о том, что в Барнауле соседи без предупреждения установили ограждение на выходе со двора частного дома, так что мать с двумя детьми оказалась заблокирована в собственном доме, рассказала корреспонденту Сиб.фм пострадавшая жительница дома Татьяна Новикова 12 апреля.

Жительница дома по улице Володарского в Барнауле Татьяна Новикова пожаловалась, что в ночное время её соседи без предупреждения установили металлическое ограждение входа на территорию, примыкающую к двум частным домам. Из-за этого женщина и двое её детей не могут выйти за пределы двора.

«У нас есть запасной выход через гараж, но он очень проблематично открывается, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Татьяна Новикова. — Кадастровая служба дала частную собственность с выходом к соседям. И они нас замуровали. Ни предупреждений, ни постановлений, ни решений суда не было».

Пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю сообщила, что по размещённой информации об инциденте в группе «Барнаул 22» соцсети «ВКонтакте» организована доследственная проверка.

«Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, а также проверить наличие признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 330 УК РФ („Самоуправство“). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе. — Кроме того, органом следствия будут приняты исчерпывающие меры, направленные на восстановление законных интересов пострадавшей женщины и её детей и обеспечение возможности их полноценного доступа к жилищу».

Напомним, что в марте 2017 года жители общежития в Новосибирске пожаловались на больного туберкулёзом соседа.

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