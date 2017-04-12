 

Спасатели сняли со льдины замерзающего пса в Новосибирске

 12 апреля, 10:30
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Спасатели сняли со льдины замерзающего пса в Новосибирске
Фото с сайта top55.info

Новосибирские спасатели МАСС вызволили собаку с дрейфующей льдины на реке Ине в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения муниципальной аварийно-спасательной службы «Витязь» Новосибирска.

11 апреля в 19:35 спасатели МАСС получили сообщение от очевидцев о том, что на дрейфующей льдине на реке Ине сидит собака и не может самостоятельно выбраться на берег. Спустя 15 минут спасатели прибыли на место.

«Накачав лодку и одевшись в гидрокостюмы, спасатели добрались до собаки, — рассказали в МАСС. — Она была очень напугана, вся дрожала и никак не хотела заходить в лодку. Но после продолжительных уговоров всё же поставила передние лапы на борт и шагнула в лодку».

За спасением дворняги с берега наблюдали местные жители. Один из очевидцев забрал собаку к себе домой.

Напомним, что в апреле 2015 года спасатели МАСС сняли с дрейфующей льдины 17-летнюю девушку.

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