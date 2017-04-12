 

Таксисты и сотрудники ГИБДД в Новосибирске составили слово «Питер» из машин

 12 апреля, 11:21
подходящие темы
Таксисты и сотрудники ГИБДД в Новосибирске составили слово «Питер» из машин
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Новосибирской области

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске совместно с таксистами провели флешмоб в память погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга — около 30 автомобилей выстроились в слово «Питер» и включили звуковые сигналы и проблесковые маячки, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Акция прошла в девятый день после террористической атаки. Инициаторами флешмоба выступили Ассоциация таксомоторных перевозчиков Сибири и общественная организация «Форпост». По словам председателя «Форпоста» Ирины Морозовой, таким образом автомобилисты решили выразить солидарность всем жителям Санкт-Петербурга, принявшим активное участие в оказании помощи пострадавшим от теракта и их родственникам.

«Петербуржцы разных возрастов и профессий, вне зависимости от их взглядов и убеждений стали настоящим образцом культуры и показали отличный пример неравнодушия и взаимовыручки», — цитирует Морозову пресс-служба ГУ МВД.

Начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк, в свою очередь, также подчеркнул, что жители «культурной столицы» показали, что «именно культура лежит в основе многих важных и правильных вещей, в том числе и безопасности людей».

Напомним, что в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали две жительницы Барнаула, которые приехали в северную столицу на экскурсию. Женщина и её внучка находились в вагоне, где произошёл взрыв, обе они получили травмы средней тяжести.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
 7 апреля, 14:10 • новость

Начальник цеха на Новосибирском заводе Чкалова найден истекающим кровью — СМИ

В Новосибирске работника авиационного завода имени Чкалова нашли в собственном кабинете истекающим кровью, мужчину увезли в реанимацию.
присоединяйтесь!
    