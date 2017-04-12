Таксисты и сотрудники ГИБДД в Новосибирске составили слово «Питер» из машин

Сотрудники ГИБДД в Новосибирске совместно с таксистами провели флешмоб в память погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга — около 30 автомобилей выстроились в слово «Питер» и включили звуковые сигналы и проблесковые маячки, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Новосибирской области.

Акция прошла в девятый день после террористической атаки. Инициаторами флешмоба выступили Ассоциация таксомоторных перевозчиков Сибири и общественная организация «Форпост». По словам председателя «Форпоста» Ирины Морозовой, таким образом автомобилисты решили выразить солидарность всем жителям Санкт-Петербурга, принявшим активное участие в оказании помощи пострадавшим от теракта и их родственникам.

«Петербуржцы разных возрастов и профессий, вне зависимости от их взглядов и убеждений стали настоящим образцом культуры и показали отличный пример неравнодушия и взаимовыручки», — цитирует Морозову пресс-служба ГУ МВД.

Начальник Госавтоинспекции Новосибирска Евгений Маслюк, в свою очередь, также подчеркнул, что жители «культурной столицы» показали, что «именно культура лежит в основе многих важных и правильных вещей, в том числе и безопасности людей».

Напомним, что в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга пострадали две жительницы Барнаула, которые приехали в северную столицу на экскурсию. Женщина и её внучка находились в вагоне, где произошёл взрыв, обе они получили травмы средней тяжести.