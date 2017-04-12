 

Житель Абакана признан виновником загрязнения Енисея нефтепродуктами

 12 апреля, 10:13
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Житель Абакана признан виновником загрязнения Енисея нефтепродуктами
Боновое заграждение, фото с сайта ekosecurity.ru

Сотрудники полиции в Красноярском крае установили виновника загрязнения реки Енисей двумя тоннами дизельного топлива — им оказался водитель грузовика из Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения мэрии города Минусинска, рядом с которым и произошла утечка нефтепродуктов.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что 38-летний житель города Абакана, двигаясь на грузовом автомобиле, допустил съезд в водоём. Из-за неисправного технического состояния транспортного средства произошёл разлив нефтепродукта», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили в отношении мужчины административный протокол по статье 8.13 КоАП «Нарушение правил охраны водных объектов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде административного штрафа до двух тысяч рублей. Масштаб экологического ущерба до сих пор не установлен, этим занимается специальная комиссия, направленная правительством Красноярского края. Одновременно расследование ведёт и природоохранная прокуратура. Последствия ЧП устраняют спасатели с помощью боновых заграждений и сорбентов.

Напомним, что разлив дизельного топлива произошёл 9 апреля вечером. В результате протока Енисея в районе города Минусинска оказалась покрыта масляным пятном площадью в 10 тысяч квадратных метров. Чиновники и коммунальщики Минусинска оперативно отреагировали на произошедшее, перекрыв на протоке дамбу, чтобы замедлить движение воды и по возможности не допустить смещения пятна к городу с 70-тысячным населением.

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