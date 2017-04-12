Жители Сибири подняли головы к небу на флешмобе ко Дню космонавтики

В социальных сетях жители городов Сибири подняли головы к небу в рамках всероссийского флешмоба ко Дню космонавтики «Подними голову» — в точное время старта полёта Юрия Гагарина в космос, о правилах флешмоба корреспондент Сиб.фм узнал 12 апреля из сообщения пресс-службы Общероссийского народного фронта (ОНФ).

12 апреля 1961 года в 9:07 по московскому времени стартовал корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом Юрием Гагариным на борту. Спустя 56 лет в это же время жители Сибири подняли головы к небу.

«Я горжусь тем, что именно мы совершили первый полёт в космос, — поделилась с корреспондентом Сиб.фм жительница Новосибирска Нина Струкова, принявшая участие во флешмобе. — Мне не дано полететь в космос, но хочется хотя бы немножко быть причастной к этому событию».

Флешмоб «Подними голову» предложил продюсер и режиссёр Тимур Бекмамбетов совместно с участниками медиафорума ОНФ «Правда и справедливость», посвящённого Дню космонавтики и выходу в прокат фильма «Время первых». Согласно идее, пользователям соцсетей 12 апреля предлагалось сделать селфи с поднятой в небо головой и опубликовать у себя на странице с указанием официальных хэштегов Дня космонавтики: #ВремяПервых #Поднимиголову #Поехали.

«12 апреля — день, когда всем нам стоит поднять голову и посмотреть в небо. Если бы такие люди, как Юрий Гагарин, Алексей Леонов, великий конструктор Сергей Королёв, их соратники, смотрели себе под ноги, космос так и остался бы для нас чужим. Данная акция привлечёт внимание жителей страны к проблемам и успехам в освоении космоса», — сказал Тимур Бекмамбетов.

12 апреля 1961 года космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в околоземном космическом пространстве продлился 1 час и 48 минут. 7 апреля 2011 года на специальном пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция, официально провозгласившая 12 апреля Международным днём полёта человека в космос.

Напомним, что в апреле 2016 года на улицах Новосибирска появились граффити, посвящённые первому космонавту Юрию Гагарину.