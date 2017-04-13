Балкон обвалился вместе с хозяйкой в Новосибирской области

В Искитимском районе Новосибирской области балкон квартиры на втором этаже рухнул, когда на него вышла пенсионерка: женщина при падении получила травмы и была госпитализирована, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения сайта «Конкурент».

Несчастный случай произошёл в доме на улице Комсомольской в селе Лебедёвка 9 апреля. 69-летняя пострадавшая до сих пор находится в больнице.

«Часов 10 вечера было. И вдруг такой грохот, как будто лавина снежная с крыши скатилась! Мы на балкон выскочили, глянули — рядом балкона нет, — приводит издание слова соседки Прасковьи Игуменовой. — И слышим стоны внизу, а это Ольга на земле лежит, плачет, охает. Она вышла на балкон, а балкон обвалился».

В публикации отмечается, что в домах на улице Коммунистической проводится капитальный ремонт, но в список работ не входит ремонт балконов. Часть собственников отремонтировала их за свой счёт.

Напомним, что в марте в Новосибирске обрушилась часть стены жилого дома на улице Северной на балкон третьего этажа.