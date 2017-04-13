Браконьеры уничтожили 20 тысяч северных оленей в Красноярском крае

Всемирный фонд дикой природы России (WWF) обнаружил более 800 мест незаконной добычи северного оленя в Красноярском крае — специалисты насчитали около 20 тысяч убитых особей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Баренц-отделения WWF России 13 апреля.

Сотрудники полиции, Госохотнадзора Красноярского края и заповедника «Центральносибирский» участвовали в рейде WWF в Эвенкийском районе Красноярского края. Специалисты в ходе рейда прошли около 1 500 км. На маршруте специалисты отметили особый цинизм, с которым браконьеры уничтожают копытных.

«Стрельба ведётся беспорядочно и не прицельно, большое количество раненых оленей, пытаясь спастись, уходят в тайгу и погибают — обнаружено около 300 туш таких павших животных, — сообщила пресс-служба. — Самая большая обнаруженная бойня — площадью около шесть гектаров».

В сообщении отмечается, что туши оленей полностью не перерабатываются, а их останки не утилизируются. По словам специалистов, это грозит вспышками опасных инфекций.

«Сложилось впечатление, что дикого северного оленя стреляют для какой-то одной прихоти: захотел язык оленя, стрельнул, вырезал язык, а остальное бросил; захотел окорока — стрельнул, отрубил задние ноги, остальное бросил, — отметил директор Центральносибирского биосферного государственного природного заповедника Павел Кочкарёв. — Как правило, браконьеры очень хорошо вооружены и экипированы, используют самую современную технику. Инспекторы Госохотнадзора уступают и в оснащении, и в количестве».

Координатор проектов Баренц-отделения WWF России Иван Мизин сказал, что WWF России продолжит поддерживать антибраконьерские рейды. Он отметил необходимость усиления мониторинга популяции, которая позволит отслеживать пути миграции оленей и определять места, где могут орудовать браконьеры. Кроме того, Всемирный фонд дикой природы намерен вносить изменения в действующее законодательство об охоте.

В настоящее время в России насчитывается около 900 тысяч особей северного оленя, тогда как 30 лет назад их было 1,5 млн. Так, крупнейшая в мире таймырская популяция сократилась почти в два раза за последние 10 лет именно из-за браконьерства. Охота проводится с нарушением сроков, объёмов и способов добычи.

Напомним, что в марте 2017 года норильские полицейские задержали группу жителей города Дудинки, перевозивших на грузовиках более 300 туш северных оленей без каких-либо документов на мясо.