 

Что было с ловцами плотвы и корюшки при Пушкине в Тотальном диктанте 2017 года — эксперты

 13 апреля, 18:04
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Что было с ловцами плотвы и корюшки при Пушкине в Тотальном диктанте 2017 года &mdash; эксперты
Фото Марии Тищенко

Третий онлайн-разбор Тотального диктанта провела профессор кафедры русского языка и общего языкознания Иркутского государственного университета Людмила Горбунова: она рассказала, что бывает, когда люди не вдумываются в смысл текста, создавая загадочные «припушки», узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля у Людмилы Горбуновой

Первую часть текста «Город и река» Леонида Юзефовича о Санкт-Петербурге и Неве в России писали в Восточной Сибири, в частности в Иркутске, и на Дальнем Востоке.

«Распространённые орфографические ошибки были в следующих словах: Кронштадт, Медный всадник. „Так же“ нужно было написать раздельно. Кроме того, в этом сложносочинённом предложении „так же“ является общим второстепенным членом, поэтому между частями предложения перед союзом „и“ не нужно ставить запятую. Поскольку в школьной программе этого правила не было, то работ с такой ошибкой много. Некоторые участники поставили лишние знаки препинания и не справились с правилом об употреблении твёрдого и мягкого знака», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Людмила Горбунова.

Когда люди не вдумываются в смысл текста и автоматически пишут слова, искажается смысл текста. Лингвист привела в пример предложение, в котором встретились наиболее комичные варианты ошибок.

«Многие писали через запятую, видимо, не зная, что такое плотва и корюшка, поэтому получался ряд однородных членов вместе со словом „ловцы“. Фрагмент: „и при Пушкине“ некоторые не расслышали, поэтому появились какие-то „припушки“», — добавила эксперт.

Людмила Горбунова отметила, что, несмотря на подобные ошибки, текст диктанта был ясным и понятным, практически без сложных синтаксических конструкций, поэтому количество отличников, по предварительным результатам, оказалось большим.

Людмила Горбунова. Фото из личного архива

«Текст 2017 года совершенно удивительный. Его замечательное содержание уже многие отметили. Я же хочу сказать, что он соответствует всем требованиям, которые предъявляются к диктанту. Наша часть была легче, чем все диктанты, которые мы писали до этого. Нельзя сказать, что текст был лёгким, но он проверяет знание основных правил школьной программы», — пояснила Людмила Горбунова.

Напомним, что во второй части Тотального диктанта, которую писали жители Новосибирска, участники акции ошибались в словах «стерлядь» и «коньяк»; кроме того, председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва назвала самую грустную ошибку.

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