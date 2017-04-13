Глава новосибирской компании попал под следствие за невыплату зарплаты

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 45-летнего президента новосибирской компании «Афина Паллада» за то, что он задолжал работнику по зарплате свыше 753 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 13 апреля.

По версии следствия, с июля по октябрь 2016 года руководитель коммерческой организации «Афина Паллада» не выплачивал заработную плату аудитору предприятия. В результате долг по зарплате составил более 753 тысяч рублей. Следователи установили, что в это время на счетах организации имелись денежные средства, достаточные для выплаты зарплаты.

«В нарушение законодательства, устанавливающего очерёдность исполнения финансовых обязательств, президент ЗАО „Афина Паллада“ расходовал денежные средства предприятия для проведения расчётов с контрагентами общества», — отметили в пресс-службе.

Железнодорожный следственный отдел Новосибирска возбудил уголовное дело в отношении президента по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершённая руководителем организации из корыстной и иной личной заинтересованности»).

Напомним, что в июне 2015 года новосибирская прокуратура обнаружила долги по зарплате в управляющей компании «Сибтрубопроводстроя».