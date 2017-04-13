 

Основной кандидат в мэры Омска Гребенщиков снял кандидатуру с выборов

 13 апреля, 19:19
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Основной кандидат в мэры Омска Гребенщиков снял кандидатуру с выборов
Фото с сайта omskportal.ru

Вице-премьер правительства Омской области Станислав Гребенщиков снял свою кандидатуру с выборов мэра Омска, ранее он был госпитализирован с подозрением на сердечный приступ, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из публикации сайта «Омск Здесь».

В конкурсную комиссию поступило заявление Гребенщиков об отзыве документов. Накануне вице-премьера регионального правительства госпитализировали с сердечным приступом и высоким давлением — карета скорой помощи забрала Гребенщикова с совещания в здании правительства. До этого сайт БК55 сообщил о том, что Следственный комитет России возбудил в отношении Станислава Гребенщикова уголовное дело.

14 апреля Гребенщиков должен был явиться на собеседование с комиссией, состоящей из депутатов горсовета и делегатов от губернатора области. По результатам собеседования комиссия должна будет направить двух кандидатов на голосование в горсовет. Кандидатуру Гребенщикова на пост мэра Омска одобрил сам глава региона Виктор Назаров. Считалось, что именно Гребенщиков является основным кандидатом на пост мэра Омска.

До собеседования было допущено 17 кандидатов, включая Гребенщикова. Все они сдали необходимые документы, включая концепцию развития города и справку об отсутствии судимости.

До участия в выборах комиссия не допустила депутата законодательного собрания от КПРФ Виктора Жаркова — он сознательно проигнорировал ряд требований избиркома и сейчас намерен подать в суд на то, что его неправомерно не допустили до участия в выборах.

В отсутствии Гребенщикова наиболее возможными кандидатами на пост мэра Омска становятся бизнесмен и депутат заксобрания региона Игорь Антропенко и министр социального развития Омской области Владимир Куприянов. Первого поддержал областной Союз предпринимателей, второго одобрил губернатор Назаров.

Действующий мэр Вячеслав Двораковский фактически прекращает политическую карьеру — он уже заявил о том, что после окончания срока не будет баллотироваться в горсовет, депутатом которого был с начала 1990-х, до избрания мэром Омска.

Напомним, что в марте омские коммунисты выдвинули 57-летнего депутата заксобрания Виктора Жаркова кандидатом в мэры Омска, при этом он сознательно подал не полный пакет регистрационных документов.

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