Карту загрязнения городского воздуха создадут разработчики бризеров в Новосибирске

Новосибирские разработчики очистителей воздуха и систем умного микроклимата из компании «Тион» установили десятки датчиков загрязнения атмосферы на улицах Новосибирска, узнал 13 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Академпарка.

Новосибирские инноваторы запустили проекты по улучшению экологии городской среды. Резиденты Академпарка рассказали об очистке воды на форуме «Мой зелёный Новосибирск: экологические проблемы решаем вместе» 11 апреля.

Разработчик фильтров для воздуха и систем умного микроклимата «Тион» запустил проект мониторинга загрязнения городского воздуха в круглосуточном режиме. Специалисты установили десятки атмосферных датчиков и разрабатывают приложение для онлайн-мониторинга загрязнений.

«Любой желающий может увидеть уровень загрязнённости в каждом районе Новосибирска. Мы установили небольшие станции на зданиях, и скоро городские жители смогут использовать сервис, чтобы осознанно выбирать чистые места для прогулок с детьми или даже покупки недвижимости», — рассказал менеджер по развитию направления B2B «Тион» Дмитрий Буланов.

Разработчики системы очистки воды «Энитех» готовы предложить мэрии возродить сеть бесплатных питьевых фонтанчиков с водой, очищенной с помощью заморозки. В основе стартапа — контроль процесса заморозки воды, в ходе которого чистая вода отделяется от грязной. Среди разрабатываемых устройств как бытовые, наподобие кулера, так и промышленные приборы, позволяющие очищать водоёмы и обессоливать морскую воду.

Компания «Дата Ист» создаёт приложение-карту для экологов и волонтёров. Приложение покажет все свободные места для посадок деревьев в Новосибирске и даст рекомендации учёных по выбору саженцев.

Напомним, руководитель проектов «Тион. Умный микроклимат» Михаил Амелькин уже рассказывал Сиб.фм о проекте системы мониторинга городского воздуха. По оценкам компании, устройства «Тион» устанавливаются в 80 % медучреждений, которые сейчас строятся, или там, где проводится капитальный ремонт вентиляции помещений с нормированной чистотой воздуха.