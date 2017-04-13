Многодетная мать из Кемерова стала героиней телепередачи «Пусть говорят»

Жительница Кемерова рассказала на телешоу Первого канала «Пусть говорят» о том, что бывший супруг отобрал у неё пятерых детей, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля на канале YouTube телепередачи «Пусть говорят».

11 апреля в эфир Первого канала вышел выпуск телепередачи «Пусть говорят» под названием «Давай, до свидания!». Главная героиня телешоу 32-летняя Марина Поснова из Кемерова рассказала о своей семейной истории. Она 14 лет состояла в браке с гражданином Узбекистана Йулдошем Эшматовым. Они завели пятерых детей.

По словам Посновой, однажды муж внезапно исчез, бросив её одну с детьми. За время его отсутствия у Посновой появился другой мужчина, который заменил детям отца. Когда Эшматов узнал об этом, то вернулся в Россию и отобрал у матери детей.

Марина Поснова утверждает, что детей у неё забрали обманным путём. Вторая сторона конфликта сообщила, что Поснова злоупотребляла алкоголем и не занималась воспитанием детей. Эшматов заявил также, что она больна туберкулёзом. Женщина факт болезни отрицает. При этом призналась, что выпивала, но в настоящее время с алкоголем завязала. Кроме того, Поснова заявила, что бывший муж её неоднократно избивал.

Помочь матери вернуть детей пообещала политик и общественный деятель Нина Останина.

«Это вопиющий случай, и его обязательно возьмут на контроль лично губернатор и органы местной власти», — сказала Останина.

Напомним, что в марте 2017 года во время съёмок телешоу «Пусть говорят» на Первом канале жительницы Алтайского края устроили драку.