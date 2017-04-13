Новосибирские чиновники рассказали о невозможности перенести проект мусоросортировочного комплекса в Раздольном и объяснили протесты экологов недовольством местных дачников, узнал 13 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения главы природоохранного департамента региона Юрия Марченко в пресс-центре ТАСС.

Власти призвали защитников долины реки Издревой переубедить инвесторов мусоросортировочного комплекса на общественных слушаниях проекта в мае. Руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко признался в невозможности перенести строительство в Раздольном.

«Вопрос выбора новых площадок для полигона стоял с советского времени: Бердск, Объ и другие города-спутники Новосибирска не подходят. Площадка в Раздольном нашла только одну проблему — зону полётов Чкаловского аэродрома. Угрозы самолётам от птиц вероятностные. Уже в мае концессионер вынесет проект на общественные слушания. Там мы можем концессионера попытать на прочность», — подчеркнул Юрий Марченко.

Управленец отметил, что обеспокоенность судьбой памятника природы регионального значения в долине реки Издревой носит субъективный характер. Правительство Новосибирской области уже спасало долину этой реки от разорения в начале 2000-х годов, утверждают в природоохранном департаменте. Агрессивное и некультурное отношение дачников из 46 дачных сообществ привело к приданию охранного статуса памятнику природы регионального значения по просьбе тех же экологов, заметил чиновник.

«Там есть краснокнижные виды птиц и растений, но и в городе они есть, а также по всему миру. Территория памятника напоминает близлежащую природу. Не хочется людям терять место для отдыха», — высказался глава природоохранного департамента Юрий Марченко.

Чиновник ещё раз призвал детально рассмотреть проект комплекса на будущих слушаниях и пообещал, что губернатор не останется в стороне от проблемы. Он отметил, что противники строительства мусоросортировочного комплекса могут появиться в любом месте.

Ещё 14 марта Ространснадзор запретил строительство полигона в 13,8 километра от контрольной точки аэродрома авиационного завода имени Чкалова. Тогда новосибирский губернатор Владимир Городецкий 28 марта предложил оснастить мусоросортировочный комплекс под Новосибирском устройствами отпугивания птиц.

Напомним, что новосибирские экологи встали на защиту реки Издревой от экологической катастрофы в феврале 2017 года, публично заявив о проблеме на пикете в центре города. Защитники издревой настаивают на переносе строительства комплекса на другую территорию, которая уже не может быть использована ни в качестве зоны рекреации, ни для создания особо охраняемых природных территорий, ни для сельхознужд. Общественники считают, что лучше всего подходят участки, граничащие с существующими полигонами ТКО, золоотвалами, хвостохранилищами.