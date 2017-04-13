 

Новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей

 13 апреля, 17:30
подходящие темы
Новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей
Фото предоставлено фондом «Защити жизнь»

Фонд «Защити жизнь» провёл IX благотворительный аукцион «Радость жизни» в Новосибирске: вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения благотворительного фонда.

12 апреля в новосибирском ресторане La Maison состоялся девятый по счёту аукцион «Радость жизни». В качестве организаторов выступили благотворительный фонд «Защити жизнь», журнал «Грани интерьера» и дизайн-мастерская «Аттик».

Самые дорогие лоты ушли за 75 тысяч и 70 тысяч рублей. Так участники аукциона оценили сет из бутылки итальянского вина, разделочную доску «Медвежьи объятия» авторства Алексея Моржакова и интерактивную азбуку «Контактный зоопарк», созданную Ириной Максимовой.

«Самым дорогим лотом на аукционе 2016 года было одеяло в технике квилт „Калейдоскоп“ авторства Елены Степуры за 60 тысяч рублей», — отметили организаторы.

Благотворительный фонд «Защити жизнь» оказывает системную помощь детям и молодым людям до 25 лет с онкологическими и неизлечимыми заболеваниями в Новосибирской области. Деньги, вырученные на аукционе, будут направлены на приобретение дорогостоящих лекарств, медицинские обследования, лабораторные исследования и анализы, оперативное лечение, поиски и активацию доноров костного мозга, паллиативную помощь детям, проезд и проживание на время лечения, реабилитацию детей, победивших онкологические заболевания.

Напомним, что в апреле 2016 года на аукционе «Радость жизни» жители Новосибирска купили сувениров на 700 тысяч рублей, чтобы помочь детям, больным раком.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
 11 апреля, 12:53 • репортаж

Кому нас, дураков, жалко?

Журналист Ирина Кичкайло съездила в Ояшинский интернат для умственно отсталых детей и рассказала, кто их воспитывает, как они живут и учатся жить самостоятельно.
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    