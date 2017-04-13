Новосибирские активисты собрали на аукционе 717 тысяч рублей для онкобольных детей

Фонд «Защити жизнь» провёл IX благотворительный аукцион «Радость жизни» в Новосибирске: вырученные деньги пойдут на лечение онкобольных детей, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения благотворительного фонда.

12 апреля в новосибирском ресторане La Maison состоялся девятый по счёту аукцион «Радость жизни». В качестве организаторов выступили благотворительный фонд «Защити жизнь», журнал «Грани интерьера» и дизайн-мастерская «Аттик».

Самые дорогие лоты ушли за 75 тысяч и 70 тысяч рублей. Так участники аукциона оценили сет из бутылки итальянского вина, разделочную доску «Медвежьи объятия» авторства Алексея Моржакова и интерактивную азбуку «Контактный зоопарк», созданную Ириной Максимовой.

«Самым дорогим лотом на аукционе 2016 года было одеяло в технике квилт „Калейдоскоп“ авторства Елены Степуры за 60 тысяч рублей», — отметили организаторы.

Благотворительный фонд «Защити жизнь» оказывает системную помощь детям и молодым людям до 25 лет с онкологическими и неизлечимыми заболеваниями в Новосибирской области. Деньги, вырученные на аукционе, будут направлены на приобретение дорогостоящих лекарств, медицинские обследования, лабораторные исследования и анализы, оперативное лечение, поиски и активацию доноров костного мозга, паллиативную помощь детям, проезд и проживание на время лечения, реабилитацию детей, победивших онкологические заболевания.

Напомним, что в апреле 2016 года на аукционе «Радость жизни» жители Новосибирска купили сувениров на 700 тысяч рублей, чтобы помочь детям, больным раком.