 

Новосибирский зоопарк отчитается перед Бразилией за рождение львиных игрунок

 13 апреля, 15:16
подходящие темы
Новосибирский зоопарк отчитается перед Бразилией за рождение львиных игрунок
Фото с сайта zoopicture.ru

В Новосибирском зоопарке родились две золотистые львиные игрунки — это редкий исчезающий вид, каждое животное считается собственностью Бразилии, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения пресс-службы зоопарка.

Родившихся малышей на себе носит отец — такое поведение свойственно всем игрункам, он отдаёт детёнышей матери только на время кормления.

Маленькие игрунки будут «кататься» на отце первые два месяца жизни. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные.

Родина золотистых игрунок (тамаринов) — Бразилия, ареал их обитания сокращается. Чтобы спасти уникальных животных, правительство Бразилии приняло специальную программу, в рамках которой ведётся международная племенная книга.

Все львиные игрунки, живущие в зоопарках, считаются собственностью Бразилии, о каждом малыше необходимо сообщать кураторам программы.

Напомним, что в марте Новосибирский зоопарк сообщил о рождении сервалов, кенгуру Беннетта и лемуров катта.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 10 апреля, 11:56 • репортаж

Беги, хаски, беги

Корреспондент Сиб.фм узнал, как появляются, живут, тренируются 22 собаки в рабочем питомнике хаски семьи Мацалак и что нужно делать каюру, чтобы стать своим в команде.

По следу вомбата: чем Австралия похожа на Сибирь

 10 марта, 07:19 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
Кто такой вомбат и чем он похож на сурка Кащенко? Новосибирский путешественник и фотограф Олег Кугаев в своей первой колонке для Сиб.фм — об Австралии.
 10 февраля, 13:47 • репортаж

Чукотка: охота на китов

Как охотятся на серых и голубых китов чукотские охотники. Репортаж фотографа Андрея Шапрана с Северо-Восточного побережья полуострова. Зрелище не для слабонервных.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    