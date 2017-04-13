Новосибирский зоопарк отчитается перед Бразилией за рождение львиных игрунок

В Новосибирском зоопарке родились две золотистые львиные игрунки — это редкий исчезающий вид, каждое животное считается собственностью Бразилии, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения пресс-службы зоопарка.

Родившихся малышей на себе носит отец — такое поведение свойственно всем игрункам, он отдаёт детёнышей матери только на время кормления.

Маленькие игрунки будут «кататься» на отце первые два месяца жизни. Новосибирский зоопарк — единственный в России, где размножаются эти животные.

Родина золотистых игрунок (тамаринов) — Бразилия, ареал их обитания сокращается. Чтобы спасти уникальных животных, правительство Бразилии приняло специальную программу, в рамках которой ведётся международная племенная книга.

Все львиные игрунки, живущие в зоопарках, считаются собственностью Бразилии, о каждом малыше необходимо сообщать кураторам программы.

Напомним, что в марте Новосибирский зоопарк сообщил о рождении сервалов, кенгуру Беннетта и лемуров катта.