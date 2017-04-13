Томский геолог предположил появление первых собак по останкам существа в Разбойничьей пещере; учёные из Оксфорда, Гронингена и Аризоны точно определят место возникновения собак к концу года, узнал 13 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Специалисты Томского госуниверситета предположили, что первые собакоподобные существа появились 33 тысячи лет назад на территории Горного Алтая. Международное исследование по поиску места и даты появления собак как вида организовали британские, голландские, американские и российские учёные.

Университеты Оксфорда, Гронингена и Аризоны анализируют ДНК и кости более восьми тысяч образцов — четыре тысячи нижних челюстей, 3,5 тысячи коренных зубов и 670 почти полных черепов. Предварительные результаты указывают на два независимых места первого одомашнивания волка в Евразии.

«Прямым предком первой собаки были не современные серые волки, а древние представители псовых старше 15-20 тысяч лет. В пещере Разбойничья на Алтае были найдены пять черепов волков и один череп собакоподобного существа. Радиоуглеродное датирование в университетах Оксфорда, Аризоны и Гронингена показало, что возраст этих остатков — 33 тысячи лет», — отметил ведущий научный сотрудник ТГУ и Института геологии и минералогии СО РАН Ярослав Кузьмин.

«Не исключено, что ещё тогда люди пытались приручить волка, и как раз это древнее существо из Горного Алтая было одной из первых в мире собак», — считает Ярослав Кузьмин

Для научной гипотезы планируются дополнительные исследования ДНК древнейших собак эпохи мезолита и плейстоценовых волков Евразии. Исследователи решили проверить версию о палеолитических собаках и изучать останки доисторических собак с Британских островов от мезолита до Средневековья. Международная группа учёных утверждает, что возможно в конце 2017 года удастся определить, где и когда появились первые собаки.

Напомним, что томские палеонтологи отгадали загадку существования дикобразов в Сибири. Алтайские дикобразы пережили уральских на 13 тысяч лет.