Платная парковка появится на привокзальной площади в Новосибирске

В Новосибирске на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом откроется платная автомобильная парковка — рабочие занимаются подготовкой, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения издания «Сибкрай».

С 25 апреля в тестовом режиме заработает платная парковка на площади Гарина-Михайловского в Новосибирске. Сама парковка расположена непосредственно на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина.

По словам заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина, подготовка к запуску парковки уже началась. С 17 по 21 апреля на площади перед вокзалом «Новосибирск-Главный» рабочие будут осуществлять монтажные работы и устанавливать необходимое оборудование.

На время монтажа парковочного оборудования въезд на парковку будет ограничен. Вместимость парвковки составит в итоге 50 мест.

Напомним, что в марте 2015 года жители новосибирского микрорайона Стрижи пожаловались в прокуратуру на платные парковки.