Ремонт разлома на Большевистской в Новосибирске спровоцировал затор в 3 км

Новосибирские рабочие по плану мэрии перекрыли две полосы улицы Большевистской и сняли асфальт; место с трещиной на тротуаре закрыли плиткой, убедился 13 апреля корреспондент Сиб.фм на остановке «Гостиница Обь».

Дорожные службы Новосибирска сняли слой асфальта и засыпали гравием место возле разлома к 13 апреля на участке более 170 м. Тротуар с трещиной закрыли плиткой, которая была уложена неровно на момент публикации.

Дневной ремонт одной из транспортных артерий Новосибирска спровоцировал затор более трёх километров ещё до наступления часа пик. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на участке от «Речного Вокзала» до остановки «Гостиница Обь» составила около 3 км/ч к 16:00.

Ранее застройщик комплекса «Снежная миля» говорил о завершении укрепления стенок котлована на полную высоту более 10 метров к 6 апреля. Мэр Новосибирска сообщал, что муниципальный подрядчик «УЗСПТС» завершит капитальный ремонт дороги к 22 апреля.

Напомним, мэрия Новосибирска 15 мая предложила 11 свай для трещины на Большевистской. По словам чиновников, разрушение дороги федерального значения удалось приостановить.