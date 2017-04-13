 

Толоконский создаст министерство экологии в Красноярском крае

 13 апреля, 13:51
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Толоконский создаст министерство экологии в Красноярском крае
Виктор Толоконский (в центре), фото с сайта kremlin.ru

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский подписал распоряжение о создании в структуре регионального правительства министерства экологии и рационального природопользования, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения пресс-службы правительства края.

Согласно тексту распоряжения, все необходимые правовые акты должны быть подготовлены в срок до 1 мая. Предполагается, что новое министерство будет создано «путём преобразования существующих органов исполнительной власти». Кроме того, всем органам управления края, включая местное самоуправление, а также «хозяйствующим субъектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду на территории Красноярска» поручено «считать приоритетной» задачу выполнения комплексного экологического плана.

На портале официальной информации края опубликован и текст этого плана, который включает в себя несколько десятков мер, в первую очередь касающихся контроля выбросов красноярских предприятий и снижения этих выбросов. Также в нём предусмотрены такие шаги, как обновление парка общественного транспорта в городе, стимулирование горожан к отказу от личных автомобилей, контроль качества автомобильного топлива.

Упомянуты в документе и такие меры, как более совершенное регулирование транспортных потоков на дорогах в целях снижения заторов, введение ограничений на въезд в город транзитного транспорта, строительство новых дорог и развязок для увеличения пропускной способности уличной сети. Для борьбы с пылью на улицах Красноярска предложено больше внимания уделять сооружению зелёных газонов и уборке улиц с помощью вакуумных машин — предполагается, что город закупит новую уборочную технику.

Кроме этого, предусмотрено исключение из системы теплоснабжения Красноярска малоэффективных угольных котельных и переход на использование угля с более качественными характеристиками (низкими показателем зольности и содержанием серы). Властям города поручено принять новые нормативы площади зелёных насаждений при строительстве жилых кварталов, ужесточение контроля за вырубкой городских лесов.

Напомним, что в начале марта действующий депутат Госдумы и бывший мэр Красноярска Пётр Пимашков призвали властей города «спрашивать с олигархов по-серьёзному», чтобы защитить экологию мегаполиса от вредных выбросов предприятий.

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