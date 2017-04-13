В Новосибирском оперном театре поставили «Паяцев» с акварельной партитурой

13 и 14 апреля на большой сцене НОВАТа состоятся премьерные показы оперы «Паяцы» Руджеро Леонкавалло: последняя постановка этого произведения на сцене новосибирского театра была 33 года назад — весной 1984 года, передаёт 13 апреля корреспондент Сиб.фм, побывавший на генеральной репетиции.

«Паяцы» — одна из самых популярных и исполняемых в мире опер. Итальянский композитор Руджеро Леонкавалло создал её под влиянием идей веризма, суть которых в правдивом изображении реального человека. Премьера «Паяцев» состоялась 125 лет назад — в мае 1892 года в «Ла Скала». Новосибирский театр оперы и балеты ставил «Паяцев» весной 1984 года и сделал это снова спустя 33 года.

«Нужно ставить то, что написал композитор. За 125 лет были тысячи поставок по миру. Взгляды меняются, но суть духовных отношений остаётся одной и той же: люди влюбляются, ревнуют, мстят. Другое дело, как на это посмотреть, в каком темпоритме подать. Мы перенесли действие в послевоенное время, период неоклассицизма, когда люди после ужасных катастроф хотели чистых чувств. Никакой оригинальностью постановка не отличается — только прочтением: всё написал автор, а мы создали интересную атмосферу, нашли пластические решения каждого эпизода и самое главное — наделили каждого героя своим характером, сквозной линией его развития через вокал», — отметил режиссёр-постановщик Иркин Габитов.

Художник-постановщик Вячеслав Окунев дополнил, что веризм (полный реализм в опере, который обращается к простым людям и интонациям) и неоклассицизм (кинематографическое направление послевоенных лет), появившиеся в Италии, довольно близко соприкасаются.

«Сейчас опера развивается разнобоко: существует классическая, которая всегда и была, и актуальная, где авторы как будто кровью подписали обязательство одевать артистов в современные костюмы и переносить действие в сегодняшний день. Я считаю, что это не совсем оправданно. Мы пошли другим путём: нам показалось, что веризм очень близко приближается к неореализму, эти стили похожи. А Италия у нас вечная: если сейчас туда поедете, то найдёте такую же площадь, такие же зонтики и такие же приезжающие театры», — добавил Вячеслав Окунев.

Важность созданной атмосферы подчеркнул и танцовщик, хореограф Гали Абайдуллов, придумавший пластическое решение оперы. Кроме того, он считает, что важно было помочь артистам существовать в своих ролях.

«Название „Паяцы“ даёт точный адрес — комедия дель арте, а это чувства, обострённые до предела, но выраженные через движение, через физику тела. Классический оперный вокал, соединённый с актёрской пластикой комедии дель арте, просто обязан вылиться в интереснейшую историю. Не только в опере, но и везде хореография должна занимать одно из главных мест. Первое, что появляется на сцене, — это тело, им нужно владеть, а всё остальное зависит от сценического решения. Артисты должны пользоваться достоинствами своего тела и скрывать всяческие недостатки», — добавил Гали Абайдуллов.

По мнению музыкального руководителя и дирижёра Валентина Урюпина, «Паяцы» — это недооценённая партитура: многие поколения дирижёров по разным причинам не открывали всего, что там написано. Это первая опера, которой он в своей жизни дирижировал, поэтому особенно трепетно к ней относится.

«Это партитура гораздо более тонкая, иногда почти импрессионистская, честно говоря. Наша задача заключалась в том, чтобы постараться в крайне небольшие сроки эти тонкие, иногда акварельные, краски достать из оркестра. Проект родился импровизационно, не за два или три года. Я получил предложение в декабре, а суммарно работал, может, дней 20. Это ничтожно мало. Прогресс артистов, оркестра и хора впечатляет. Будем двигаться дальше, думаю, спектакль будет наливаться новыми силами, дозревать», — рассказал Валентин Урюпин.

Напомним, что в марте в Новосибирском театре оперы и балета состоялась премьера балета «Пер Гюнт», который поставлен на всемирно известную музыку Эдварда Грига к драматической поэме Генрика Ибсена.