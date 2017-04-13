Воспитанники детских домов Сибири сыграют в футбол за поездку в Лондон

Команды детских домов из Западной Сибири примут участие во втором этапе соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», который пройдёт 13 апреля в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы компании «МегаФон».

«Будущее зависит о тебя» — открытые всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов России. В феврале и марте этого года четыре тысячи детей сыграли в отборочных матчах, проходивших в 140 городах России. Победители примут участие в макрорегиональных этапах.

Воспитанники детских домов из республик Хакасия, Тува и Алтай, Красноярского и Алтайского краёв, а также Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей встретятся на футбольном поле 13 апреля в Новосибирске.

Победители региональных этапов сразятся 24-28 мая в Сочи за главный приз — поездку в Лондон к футболистам клуба «Арсенал».

Напомним, что в 2016 году победу одержала команда Канского детского дома им. Ю. А. Гагарина.