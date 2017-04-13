 

Житель Новосибирска отправлял другу Kinder Surprise с запрещённой начинкой

 13 апреля, 10:53
подходящие темы
Житель Новосибирска отправлял другу Kinder Surprise с запрещённой начинкой
c2.staticflickr.com

Новосибирский суд вынес приговор 28-летнему жителю Бердска, который отправлял своему другу психотропные вещества в упаковке Kinder Surprise, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 13 апреля.

По версии следствия, весной 2016 года молодой человек незаконно приобрёл для друга, проживающего за пределами области, психотропное вещество в особо крупном размере. Для того чтобы переслать почтовым отправлением это вещество, он спрятал его в пластиковое яйцо Kinder Surprise.

«После получения почтового отправления психотропное вещество обнаружено и изъято контрразведчиками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Советский районный суд Новосибирска вынес отправителю приговор по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт и пересылка психотропного вещества, совершённые в особо крупном размере») и приговорил к 10 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в октябре 2014 года транспортная полиция Сибири перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков по почте: 24-летний житель Новосибирска прятал «синтетику» в посылках с бытовыми приборами и отправлял их в Екатеринбург.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новый текст Дмитрия Петрова в галерею российских сидельцев — история детдомовца, знающего все ходы и выходы тюремно-бюрократического лабиринта.
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.
 20 января, 15:27 • интервью

Тюрьма в разумных дозах

Дмитрий Петров, отсидевший почти три года по делу «Интерры», в декабре 2016 года вышел на свободу: суд реальный срок заменил на условный. В разговоре с редактором Сиб.фм Дмитрий говорит о своем тюремном опыте, вожделении свободы и людях за решёткой.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    