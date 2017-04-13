Житель Новосибирска отправлял другу Kinder Surprise с запрещённой начинкой

Новосибирский суд вынес приговор 28-летнему жителю Бердска, который отправлял своему другу психотропные вещества в упаковке Kinder Surprise, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области 13 апреля.

По версии следствия, весной 2016 года молодой человек незаконно приобрёл для друга, проживающего за пределами области, психотропное вещество в особо крупном размере. Для того чтобы переслать почтовым отправлением это вещество, он спрятал его в пластиковое яйцо Kinder Surprise.

«После получения почтового отправления психотропное вещество обнаружено и изъято контрразведчиками», — говорится в сообщении пресс-службы.

Советский районный суд Новосибирска вынес отправителю приговор по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт и пересылка психотропного вещества, совершённые в особо крупном размере») и приговорил к 10 годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в октябре 2014 года транспортная полиция Сибири перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков по почте: 24-летний житель Новосибирска прятал «синтетику» в посылках с бытовыми приборами и отправлял их в Екатеринбург.