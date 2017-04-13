Жители Новосибирска отметили день рождения самой известной дорожной ямы

Общественники и журналисты поздравили с днём рождения самую знаменитую в Новосибирске дорожную Яму, которая находится на улице Котовского, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из «Твиттера» Ямы.

13 апреля 2016 года в «Твиттере» Ямы на улице Котовского появилась первая запись. Спустя год Яма практически не изменилась. Поздравить её с первым днём рождения пришли активисты-общественники, журналисты и хорошо знакомые с ней жители города. Находится Яма рядом с пересечением улиц Котовского и Блюхера.

«Буквально за пять минут до празднования дня рождения приехали сотрудники ДЭУ № 3 и поставили ограждение, — рассказал корреспонденту Сиб.фм создатель „Твиттера“ Ямы, новосибирский маркетолог Дмитрий Мишин.

— Оно, правда, больше похоже на могильное ограждение. Посередине не хватает памятника качеству дорог в Новосибирске.

Потом приходили неизвестные люди, померили ботинком глубину этой Ямы, полботинка вглубь ушло. Рядом с ней находится люк. В этом месте водители постоянно повреждают колёса. Во второй части дня Яма обычно залита водой, поскольку ливнёвок нет».

Один из жителей Горского микрорайона подарил Яме торт. Водители проезжающих мимо машин и прохожие фотографировали празднование дня рождения.

«В конце мая 2016 года Яму закатали, но уже в сентябре покрытие стало разрушаться вновь. Однако в сухую погоду дорогу почему-то ремонтировать не стали, — подчеркнул Мишин. — Перед зимой не стали, а после зимы, естественно, всё, что было отремонтировано, размыло».

Напомним, что широкую известность Яма приобрела в мае 2016 года, когда заняла восьмое место в рейтинге российских дорожных ям по версии телеканала НТВ. Она была признана самой продвинутой, поскольку имеет собственный «Твиттер».