 

Жители Новосибирска сдадут кровь в 40-й раз

 13 апреля, 08:19
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Жители Новосибирска сдадут кровь в 40-й раз
Фото с сайта ne-edim.ru

Донорская акция «Помоги делом!» пройдёт в Новосибирске 13 апреля с 09:00 до 12:30 на Площади Ленина, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии.

Донорская акция «Помоги делом!» пройдёт в Новосибирске 40-й раз. Жители города уже семь лет сдают кровь для нуждающихся.

«Донором может стать любой желающий в возрасте от 18 лет, имеющий прописку в Новосибирске или Новосибирской области, не перенёсший вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции, не имеющий гипертонической болезни», — говорится в сообщении.

Врачи обязательно обследуют будущего донора. Инфицирование донора во время переливания крови исключено, так как медперсонал использует одноразовые медицинские инструменты.

Участники акции получат цветы, а все желающие смогут создать цветочную поляну, нарисовав её мелом на асфальте. Волонтёры «Помоги делом!» проведут мастер-классы по изготовлению фигур из воздушных шаров и цветов из бумаги.

Акцию организовали «Новосибирская ассоциация детских объединений» и ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови» при поддержке управления общественных связей и комитета по делам молодёжи мэрии города Новосибирска.

Напомним, что в октябре 2013 года в Новосибирском центре крови запасы I резус-отрицательной группы закончились из-за большого количества пациентов, которым требовалось переливание.

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