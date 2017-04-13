 

Единственный в Бурятии музей природы закрылся в Год экологии

 13 апреля, 12:52
подходящие темы
Единственный в Бурятии музей природы закрылся в Год экологии
Музей природы Бурятии, фото из социальной сети «ВКонтакте»

Музей природы Бурятии, который является одним из ведущих естественнонаучных музеев России, закрылся из-за ветхости здания, в котором он располагается, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

Здание музея было построено в центре Улан-Удэ ещё во время Первой мировой войны находившимися в плену подданными Австро-Венгерской империи. В 2017 году ему исполняется 100 лет. Строение имеет статус памятника федерального значения. В 1920 году на съезде трудящихся Прибайкалья в нём была принята декларация об образовании независимой от СССР Дальневосточной Республики. В 2017 году здание было признано аварийным и располагавшийся в нём музей был закрыт, несмотря на то, что ежегодно его посещает около 70 тысяч туристов.

Решение властей остановить деятельность музея, не предоставив ему нового помещения взамен, вызвало в регионе большой общественный резонанс, в том числе и потому, что это происходит в Год экологии в России. Активисты ОНФ также взяли ситуацию под свой контроль, однако на их запрос о том, как будет функционировать музей в ближайшее время, республиканское министерство культуры сообщило только, что готовится проектно-сметная документация на строительство нового здания.

«Республика Бурятия не должна остаться без Музея природы. Если это происходит по объективным причинам, то нужно искать пути решения данной проблемы. Стоит отметить, что новое здание должно располагаться в центре города, как это было раньше, чтобы иметь максимальную доступность для школьников, горожан и туристов», — считает член центрального штаба ОНФ депутат Госдумы Николай Будуев.

Музей природы Бурятии был открыт в 1983 году. Наиболее ценную часть коллекционного собрания представляют натуральные образцы естественной истории, собранные в природе, а также фотографии и документы, характеризующие биоразнообразие Байкальского региона.

Напомним, что в сентябре 2016 года экскурсионный тур по культурным достопримечательностям Улан-Удэ вошёл в список 25 туристических маршрутов, рекомендованных россиянам Минкультом РФ в качестве замены зарубежных туров.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме

Когда ветер сдует пепел

 28 марта, 11:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
Колонка фотографа и путешественника Олега Кугаева об эвкалиптах — почему это дерево выходит из пожара обновлённым, как птица Феникс.

По следу вомбата: чем Австралия похожа на Сибирь

 10 марта, 07:19 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
Кто такой вомбат и чем он похож на сурка Кащенко? Новосибирский путешественник и фотограф Олег Кугаев в своей первой колонке для Сиб.фм — об Австралии.
 1 марта, 11:40 • репортаж

Шлифуют историю

Корреспондент Сиб.фм побывал на Колыванском камнерезном заводе и первым увидел иконы, подобных которым нет нигде в мире.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    