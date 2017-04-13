Единственный в Бурятии музей природы закрылся в Год экологии

Музей природы Бурятии, который является одним из ведущих естественнонаучных музеев России, закрылся из-за ветхости здания, в котором он располагается, узнал корреспондент Сиб.фм 13 апреля из сообщения регионального отделения Общероссийского Народного фронта (ОНФ).

Здание музея было построено в центре Улан-Удэ ещё во время Первой мировой войны находившимися в плену подданными Австро-Венгерской империи. В 2017 году ему исполняется 100 лет. Строение имеет статус памятника федерального значения. В 1920 году на съезде трудящихся Прибайкалья в нём была принята декларация об образовании независимой от СССР Дальневосточной Республики. В 2017 году здание было признано аварийным и располагавшийся в нём музей был закрыт, несмотря на то, что ежегодно его посещает около 70 тысяч туристов.

Решение властей остановить деятельность музея, не предоставив ему нового помещения взамен, вызвало в регионе большой общественный резонанс, в том числе и потому, что это происходит в Год экологии в России. Активисты ОНФ также взяли ситуацию под свой контроль, однако на их запрос о том, как будет функционировать музей в ближайшее время, республиканское министерство культуры сообщило только, что готовится проектно-сметная документация на строительство нового здания.

«Республика Бурятия не должна остаться без Музея природы. Если это происходит по объективным причинам, то нужно искать пути решения данной проблемы. Стоит отметить, что новое здание должно располагаться в центре города, как это было раньше, чтобы иметь максимальную доступность для школьников, горожан и туристов», — считает член центрального штаба ОНФ депутат Госдумы Николай Будуев.

Музей природы Бурятии был открыт в 1983 году. Наиболее ценную часть коллекционного собрания представляют натуральные образцы естественной истории, собранные в природе, а также фотографии и документы, характеризующие биоразнообразие Байкальского региона.

Напомним, что в сентябре 2016 года экскурсионный тур по культурным достопримечательностям Улан-Удэ вошёл в список 25 туристических маршрутов, рекомендованных россиянам Минкультом РФ в качестве замены зарубежных туров.