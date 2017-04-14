 

Аналог стерляди для поставки в детские сады начали выращивать под Новосибирском

 14 апреля, 10:35
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Аналог стерляди для поставки в детские сады начали выращивать под Новосибирском
Африканский клариевый сом. Фото с сайта vselhoz.ru

Новосибирское предприятие начало выращивать морскую тиляпию и африканского сома, чьё мясо близко к стерляди. Представители торговых сетей активно заинтересовались местной рыбой: производители предложили поставлять сомов в детские сады, узнал 13 апреля корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ТАСС.

Новосибирские рыбоводы рассказали о растущем спросе на рыбу местного происхождения. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, объём добычи рыбы в последние четыре года превышает показатели вылова при СССР.

Специалисты прогнозируют рост объёмов добычи рыбы и количества водоёмов для разведения. По итогам 2016 года, было добыто более 6,8 тысячи тонн окуней, карасей, плотвы и других видов — рост объёмов добычи составил 9 % за год. Рыбоводческие хозяйства обеспечили более 1,5 тысячи тонн пеляди, карпа, сазана, белого амура и толстолобика. Последние два вида растениеядной рыбы постепенно заменяют у заводчиков долго растущего сазана, сообщили в минприроды региона.

Фото Ильнара Салахиева из архива сиб.фм

Местная компания открыла первый комплекс индустриального рыбоводства в Новосибирской области. Производитель будет выращивать популярную в торговых сетях тиляпию в условиях замкнутого цикла, сейчас большинство замороженной рыбы этого вида поставляется на прилавки из Китая. В компании планируют выращивать клаевого африканского сома, авторы идеи сравнивают его мясо с осетровым.

«С приходом инвестора мы начали оснащение двух прудов, новая технология позволит получать более двух тонн рыбы с 10 квадратных метров. В одном из них выращивается тиляпия, в соседних — планируем растить клариевого африканского сома», — сообщил руководитель рыбоводного хозяйства «Новые технологии» Сергей Севастеев.

«Эта рыба популярна в Европе, там её мясо оценивается на уровне осетрового. Воспроизводство сома намного дешевле, полезную рыбу можно поставлять на питание детям в детские сады», — уверен Сергей Севастеев.

Специалисты по природным ресурсам региона подчеркнули, что всего в Новосибирск завозится 70-80 тысяч тонн рыбы из других регионов: 20-24 тысячи тонн морской рыбы проходит глубокую переработку. Местной рыбы вылавливается лишь 6,8 тысячи тонн, однако в последнее время новосибирские торговые сети активно заинтересовались рыбой местного происхождения.

Фото Ильнара Салахиева из архива Сиб.фм

«Представители торгового холдинга „Сибирский Гигант“ готовы принять три тысячи тонн окуней, карасей, карпов, пеляди и других видов на реализацию. Компания „Фишман“ поставляет филе новосибирских окуней в Европу, оно востребовано в Швейцарии, Германии, Дании и Швеции. Международные специалисты положительно оценили озеро Чаны как питомник, „Новосибирскрыбхоз“ представит чановских окуней на выставке в Брюсселе», — отметил руководитель департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

Напомним, в декабре 2016 года прокуратура потребовала отозвать ничтожные лицензии на безлимитный лов рыбы в Красноярском крае. Также чиновники министерства передали популяцию вымирающих осетров в частные руки: рыбы пострадали от неправильных условий содержания.

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