 

Арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом

 14 апреля, 12:32
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Арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом
Фото с сайта mtdata.ru

Центральный банк России подал в суд заявление о признании красноярского банка «Енисей» банкротом, арбитражный суд требования удовлетворил, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения ТАСС.

13 апреля состоялось заседание Арбитражного суда Красноярского края по заявлению Центрального банка России о признании банка «Енисей» банкротом. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Чеха.

Центробанк России обратился в суд с требованиями относительно банка «Енисей» 3 марта. Согласно материалам дела, активы «Енисея» не превышают 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств достигает 5,8 млрд.

Арбитражный суд удовлетворил заявление Банка России. Решением суда в банке «Енисей» введено конкурсное производство сроком на один год.

Напомним, что в марте 2017 года Банк России лишил лицензии на выполнение кредитных операций казанский Татфондбанк, у которого в Новосибирске два филиала.

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