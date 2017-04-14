Арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом

Центральный банк России подал в суд заявление о признании красноярского банка «Енисей» банкротом, арбитражный суд требования удовлетворил, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения ТАСС.

13 апреля состоялось заседание Арбитражного суда Красноярского края по заявлению Центрального банка России о признании банка «Енисей» банкротом. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Чеха.

Центробанк России обратился в суд с требованиями относительно банка «Енисей» 3 марта. Согласно материалам дела, активы «Енисея» не превышают 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств достигает 5,8 млрд.

Арбитражный суд удовлетворил заявление Банка России. Решением суда в банке «Енисей» введено конкурсное производство сроком на один год.

Напомним, что в марте 2017 года Банк России лишил лицензии на выполнение кредитных операций казанский Татфондбанк, у которого в Новосибирске два филиала.