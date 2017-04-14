Арбитражный суд признал красноярский банк «Енисей» банкротом
14 апреля, 12:32
подходящие темы
Центральный банк России подал в суд заявление о признании красноярского банка «Енисей» банкротом, арбитражный суд требования удовлетворил, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения ТАСС.
13 апреля состоялось заседание Арбитражного суда Красноярского края по заявлению Центрального банка России о признании банка «Енисей» банкротом. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Чеха.
Центробанк России обратился в суд с требованиями относительно банка «Енисей» 3 марта. Согласно материалам дела, активы «Енисея» не превышают 1 млрд рублей, тогда как совокупная величина обязательств достигает 5,8 млрд.
Арбитражный суд удовлетворил заявление Банка России. Решением суда в банке «Енисей» введено конкурсное производство сроком на один год.
Напомним, что в марте 2017 года Банк России лишил лицензии на выполнение кредитных операций казанский Татфондбанк, у которого в Новосибирске два филиала.