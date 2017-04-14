Авангардный художник из Новосибирска открыл новую реальность в Русском музее Санкт-Петербурга

Новосибирский художник-абстракционист Владимир Мартынов выставил три работы в сборной выставке «Структуры» в Государственном Русском музее, узнал 14 апреля корреспондент Сиб.фм от автора.

Новосибирский художник Владимир Мартынов представил зрителям работы в жанре цифровой печати и видеоарт. Мультимедийный проект «Структуры» из Новосибирска вошёл в экспозицию выставки Государственного Русского музея.

«Владимир Мартынов вдохновляется совершенством индустриальных конструкций, работает с новыми технологиями создания изображения и последующей печати. Художника увлекают не окончательные структуры, а сама мощь процесса структуризации хаоса», — считает искусствовед Ирина Карасик.

«Современные западные и восточные художники, китайцы и японцы, например, заполонили Нью-Йорк и Лондон своим искусством. Русские пока этого не делают, цепляясь за свои социально-политические проекты, которые во всём мире совершенно не интересны. Основным критерием современного искусства сейчас является тотальное шоу», — признавался в интервью Сиб.фм автор «Структур» Владимир Мартынов.

Выставка «Структуры» продлится до 29 мая в залах Русского музея в Санкт-Петербурге. На ней представлены произведения из собрания Русского музея, Нового музея (Санкт-Петербург), Музея органической Культуры (Коломна), из частных коллекций и мастерских художников.

Напомним, что сибирские художники выставили лучшие работы на Триеннале российского современного искусства в московском музее «Гараж» с 10 марта.