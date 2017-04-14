Бизнесмен Игорь Антропенко предложил по-московски избавиться от омских хрущёвок

Претендент на должность мэра Омска Игорь Антропенко заявил о своём выдвижении на выборы на прошлой неделе — глава компании «Основа Холдинг» первым из кандидатов опубликовал в СМИ свою концепцию развития города, с которой 14 апреля познакомился корреспондент «Сиб.фм».

После того, как основной кандидат вице-губернатор Станислав Гребенщиков отказался баллотироваться на пост мэра, шансы Игоря Антропенко на победу значительно возросли.

В его программе пять подробных пунктов: «новое качество дорог», «нормальная экология», «прозрачность власти», «развитие городской среды» и «увеличение доходов бюджета». Антропенко призывает активно привлекать бизнес к работам по улучшению Омска.

Недостроенное омское метро Антропенко хочет заменить скоростным трамваем. В программе присутствует пункт о возрождении понятия «город-сад» — так Омск называли в 1960-е, когда реализовывалась программа по защите города зелёными насаждениями от степного ветра.

Бизнесмен предлагает сделать улицы города доступнее для людей с ограниченными возможностями. В планах Антропенко развитие связей с городами-партнёрами, подготовка кадров для омских заводов в рамках программы «Школа — вуз — предприятие» и увеличение кадастровой стоимости земельных участков.

Разъясняя пункт «развитие городской среды и общественных пространств», Антропенко указывает на московский опыт и предлагает снести в Омске микрорайоны с хрущёвками. Финансировать программы должен федеральный бюджет, считает кандидат в мэры Омска.

Реализацию остальных пунктов — достаточно затратных — Игорь Антропенко планирует также переложить на федеральный бюджет, потому что предлагаемые им меры для пополнения бюджета города способны обеспечить повышение доходов не более чем на 15 %, признаётся сам кандидат в мэры.

48-летний Игорь Антропенко уже предпринимал попытку стать мэром Омска в 2012 году. Тогда он в качестве депутата горсовета от «Справедливой России» собрал порядка 30 тысяч подписей за своё выдвижение при норме в 10 тысяч. Однако, сдав их в избирком, баллотироваться отказался, заявив, что для него было важным увидеть уровень поддержки избирателей.

Накануне выборов пять лет назад Антропенко перерегистрировал свою компанию в Омске — ранее она была зарегистрирована в Москве, и огласил масштабную программу развития своего бизнеса в омском регионе. В программе значилось строительство инновационных предприятий в Большереченском и Тарском районах Омской области (отец Игоря Антропенко родом из Большеречья), а также строительство брендового отеля в центре Омска. Программа фактически не была реализована.

В 2016 году Антропенко в праймериз «Единой России» нанёс поражение в сельском округе бывшему председателю Ассоциации развития предпринимательства области и действующему депутату Заксобрания от этого округа Вадиму Морозову. В результате выборов 18 сентября Антропенко подтвердил свои амбиции и занял место Морозова в заксобрании.

Остальные кандидаты в мэры столицы Прииртышья также представили свои программы, так Игорь Рыбаков из Москвы предлагает продолжать строить в Омске метро. Отличился кандидат от ЛДПР — 26-летний Антон Берендеев, который в 20-летнем возрасте попал от партии Жириновского в Горсовет, а на недавних выборах так же, в «партийном эшелоне» стал депутатом областного Законодательного собрания. В программе развития Омска, которую Берендеев написал на одном листе, филологи нашли 14 орфографических и 6 грамматических ошибок.

Несостоявшийся кандидат в мэры Омска коммунист Виктор Жарков в своей короткой программе предложил увеличить бюджет города с 13 до 30 млрд рублей в год, однако тут же заметил, что иных способов, кроме как просить эти деньги из федерального бюджета, он не видит.

Напомним, что 13 апреля стало известно, что вице-губернатор Станислав Гребенщиков, получивший поддержку главы региона и считавшийся основным кандидатом на пост мэра Омска отказался участвовать в выборной гонке.