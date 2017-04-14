 

Новосибирский бизнесмен с барахолки подделал документы сотен среднеазиатских мигрантов

 14 апреля, 12:23
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Новосибирский бизнесмен с барахолки подделал документы сотен среднеазиатских мигрантов
Фото Романа Брыгина из архива Сиб.фм

Новосибирский суд приговорил директора фирмы с Гусинобродского рынка к условному сроку за организацию незаконного канала миграции для 200 работников, узнал 14 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Дзержинский районный суд Новосибирска осудил директора ООО «СВК-Анж» Виктора Короля за подделку документов для нелегальных мигрантов. Мужчина получил три года условно по части 1 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и части 2 статьи 327 УК РФ «Подделка и сбыт официальных документов», дополнительно был назначен испытательный срок в три года.

Бизнесмен организовал незаконный канал миграции жителей Средней Азии с 2011 по 2016 годы, согласно документам суда. По версии следствия, предприниматель подделывал и продавал трудовые договоры с разнорабочими, а также налоговые справки о доходах по форме НДФЛ-2.

«Таким путём осуждённый трудоустроил более 200 мигрантов. В основном это граждане стран СНГ из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, которые работали на рынке», — сообщил Сиб.фм и. о. старшего помощника Западно-Сибирского транспортного прокурора Максим Якушев.

Следователи установили, что фактически участники поддельных трудовых договоров никогда не работали в ООО «СВК-АНЖ». Органы УФМС по Новосибирской области лишили этих людей права пребывания в Российской федерации.

Напомним, губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий увеличил список запрещённых для мигрантов сфер деятельности в два раза с помощью постановления от 22 марта. Теперь — после принятия нового постановления — гастарбайтерам запрещено производить и продавать алкоголь, табак и фармпрепараты, ухаживать за престарелыми, инвалидами и детьми.

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