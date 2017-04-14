 

Девушка пыталась приворожить мужчину через интернет в Кузбассе

 14 апреля, 17:55
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Девушка пыталась приворожить мужчину через интернет в Кузбассе
Фото с сайта tatianapraga.tourister.ru

Кемеровская полиция задержала женщину, которая за деньги оказывала магические услуги через интернет, своей знакомой она пообещала приворожить парня, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения пресс-службы управления МВД.

В полицию Новокузнецка обратилась 21-летняя местная жительница. Она рассказала, что рассталась с молодым человеком и сильно переживала по этому поводу. Знакомая порекомендовала ей страницу мага в соцсетях.

Экстрасенс сообщила, что мужчину можно приворожить, но сначала надо снять порчу. Свои услуги она оценила в 30 тысяч рублей. При этом разрешила рассчитываться частями и через ту самую знакомую, которая её порекомендовала. Мужчина так и не вернулся к девушке, а спустя время она догадалась, что интернет-маг и её знакомая — один человек.

Полиция задержала подозреваемую, она рассказала, что решила обмануть девушку после того, как узнала, сколько та тратит на услуги магов. Украденные деньги «маг» потратила на алкоголь.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по которой пять лет лишения свободы.

Напомним, что в 2014 году еще одна жительница Новокузнецка обратилась за помощью к «белым магам» и заплатила им 300 тысяч рублей за лечение.

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