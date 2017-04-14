Два человека погибли при столкновении школьного автобуса с поездом в Омской области

Грузовой товарный поезд столкнулся со школьной «Газелью» в Омской области, погибли два человека, девять детей госпитализированы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы областного правительства, 14 апреля.

Сегодня в 14:00 на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд), грузовой товарный поезд столкнулся с школьной «Газелью». В машине находилось 12 человек, из них 10 детей. Женщина, сопровождавшая детей, погибла на месте, водитель скончался в больнице.

«Оперативная группа Нововаршавского пожарно-спасательного гарнизона прибыла на место. Там уже находились бригады „скорой помощи“ и сотрудники ГИБДД. Сразу же были оповещены родители детей. В настоящее время... движение составов возобновлено», — сообщил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Андрей Андреев.

В больнице находятся девять детей, один ребенок в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в хирургическое отделение районной больницы. Медики отмечают, что жизни детей ничего не угрожает.

Напомним, что в феврале 2015 года двое детей пострадали в столкновении грузовика и Mercedes-Benz в Новосибирске.

