Кемеровские полицейские задержали ресторанных мошенников

В Кемерове полицейские задержали двух девушек и мужчину, когда они пересчитывали полученные от ресторана деньги: их подозревают в серии мошенничеств, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В дежурную часть кемеровской полиции обратился сотрудник ресторана, расположенного в Центральном районе города: он сообщил, что мужчина и две девушки сделали заказ на четыре тысячи рублей, а затем отказались его оплачивать и потребовали компенсацию в 10 тысяч рублей.

Посетители мотивировали это тем, что одна из девушек травмировала десну осколком фужера, который оказался у неё в тарелке. В качестве доказательства пострадавшая предъявила якобы найденный осколок, но бокалов из такого стекла в ресторане нет.

Прибывшие по вызову полицейские задержали подозреваемых в тот момент, кода они пересчитывали полученные от ресторана деньги. Участниками аферы оказались трое местных жителей — две девушки в возрасте 20 лет и их 27-летний знакомый.

Сотрудники полиции установили, что задержанные причастны ещё как минимум к двум аналогичным преступлениям. Во всех случаях они делали заказ на сумму до четырёх тысяч рублей, а после предъявляли «найденный» в тарелке осколок и получали обед за счёт заведения и денежную компенсацию.

Следователи решают вопрос о возбуждении в отношении подозреваемых уголовного дела по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), максимальное наказание по которой составляет пять лет лишения свободы.

Напомним, что в апреле 2015 года директору Новосибирского оперного театра Владимиру Кехману было предъявлено обвинение в мошенничестве.

