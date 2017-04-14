 

Мэрия Новосибирска запретила на месяц большегрузам ездить по городу

 14 апреля, 17:58
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Мэрия Новосибирска запретила на месяц большегрузам ездить по городу
Фото с сайта s1.1zoom.me

В Новосибирске власти ввели на месяц ограничение на дорогах для движения большегрузов с нагрузкой на ось более шести тонн, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о введении временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам городского округа в период с 17 апреля по 16 мая 2017 года.

Под это правило подпадают грузовые автомобили с нагрузкой на ось более шести тонн, большегрузы, относящиеся к специальной технике — железнодорожные контейнеры, автокраны, автопогрузчики, автогрейдеры, экскаваторы, а также автомобили, перевозящие технологические грузы с нагрузкой свыше семи тонн на ось.

«Это сделано в целях обеспечения безопасности дорожного движения, сохранности автомобильных дорог города Новосибирска в период весенних неблагоприятных природно-климатических условий», — сообщили в пресс-службе.

Стоит отметить, что временное ограничение движения транспортных средств не распространяется на международную доставку грузов; пассажирские перевозки автобусами; перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий; транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

Напомним, что с 1 декабря по 1 апреля 2014 года власти Новосибирска ограничивали движение большегрузов в городе, чтобы уменьшить заторы на дорогах.

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