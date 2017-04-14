 

Мэром Омска может стать 30-летний поклонник Кадырова

 14 апреля, 18:36
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Мэром Омска может стать 30-летний поклонник Кадырова
Фото с сайта mtsr.omskportal.ru

Комиссия при горсовете, проводившая собеседование с кандидатами в мэры города, выбрала двух из них — предприниматель Андрей Ерошевич и министр соцразвития Омской области Владимир Куприянов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля в избирательной комиссии.

Результаты голосования комиссии, состоящей из 12 человек, оказались неожиданными для общественности города. После того, как сославшись на состояние здоровья, свою кандидатуру снял вице-губернатор Станислав Гребенщиков, фаворитом гонки считался бизнесмен Игорь Антропенко, но его имени среди финалистов предвыборной гонки не оказалось.

Двумя кандидатами, получившими наибольшее количество голосов экспертов, стали министр социального развития Омской области Владимир Куприянов и 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич.

За обоих кандидатов члены комиссии, наполовину состоящей из кандидатур, предложенных губернатором, наполовину — из депутатов горсовета, проголосовали по восемь человек. На третьем месте оказался глава компании «Основа Холдинг» Игорь Антропенко, предлагавший реновацию омских «хрущевок» по московскому примеру.

Владимир Куприянов был на выборах «дублёром» Гребенщикова, его выдвижение согласовал губернатор Виктор Назаров. Ерошевич шёл на собеседование с краткой программой, лишённой конкретных деталей.

На собеседовании предприниматель Андрей Ерошевич, работающий в сфере сельского хозяйства, заявил, что молодость не является минусом для кандидата в мэры и привёл в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, которому сейчас 39 лет.

Отметим, что в России есть и другие примеры молодых руководителей регионов — в частности, врио губернатора Калининградской области Антону Алиханову 30 лет, а врио губернатора Пермского края Максиму Решетникову — 38. Самым молодым мэром в России считается мэр Ростова Великого Юрий Бойко: на момент избрания в 2009 году ему было 29 лет, спустя четыре года он перешёл на работу в правительство Ярославской области.

Напомним, что 13 апреля основной кандидат на пост мэра Омска вице-губернатор Станислав Гребенщиков снял свою кандидатуру. По информации СМИ, причиной этому может быть не только пошатнувшееся здоровье, но и возбуждённое в отношении него уголовное дело.

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