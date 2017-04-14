Новосибирские учёные установили 40-тонный электромагнитный калориметр на японском ускорителе частиц KEK: исследователи оспорят теорему о равнобедренном унитарном треугольнике, узнал 14 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Японский коллайдер SuperKEKB получил сверхточный измеритель тепла Belle II от Института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН. Электромагнитный калориметр-теплоизмеритель на основе кристаллов йодистого цезия позволит измерить эффект самой мощной «пушки» для стрельбы встречными пучками частиц.

Измеритель тепла открывает новые возможности для изучения редких распадов B- и D-мезонов, тау-лептона, а также поиска эффектов за рамками стандартной модели мира, утверждают в СО РАН. Перечисленные частицы — редкие виды бозонов и лептонов, фундаментальные частицы в основе стандартной модели Вселенной.

«Среди возможных эффектов — отклонение суммы углов треугольника унитарности от 180 градусов. В новом эксперименте заняты более 700 физиков из 23 стран», — сообщили учёные ИЯФ СО РАН.

Матрица Кабиббо — Кобаяши — Маскавы, или треугольник унитарности, геометрически представляет равенство на плоскости как треугольник с суммой углов в 180 градусов, согласно книге Константина Степаньянца «Классическая теория поля». Это определяет преобразование между свободно движущимися кварками и состояниями слабых взаимодействий кварков.

Исследователи ищут проявления новой физики за рамками стандартной модели и Теории большого взрыва, регистрируя энергию фотонов и восстанавливая нейтральные пи-мезоны. Специалисты Новосибирского государственного университета и Сибирской академии наук разработали программное обеспечение и сформировали новые модельно-независимые методы анализа экспериментальных данных.

Напомним, что новосибирские физики доказали возможность вооружить имперские крейсеры из Star Wars.Новосибирские и немецкие учёные разработали метод ускорения пучков протонов в плазме для установок размером в несколько метров в эксперименте AWAKE. Имперские Звёздные разрушители использовали батареи тяжёлых турболазеров на плотных пучках энергии для уничтожения космических кораблей и планетарных бомбардировок.