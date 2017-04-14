Новый прибор томских учёных «видит» сквозь стены

Учёные томского государственного университета разработали прибор, способный обнаружить людей за различными преградами и воспроизвести траекторию их движения, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения ТАСС.

Новое изобретение поможет оперативным и силовым службам в борьбе с правонарушениями и терроризмом, а также для охраны важных объектов. В системе МЧС радар обеспечит поиск людей за преградами и завалами, при ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

«Радар „Радиодозор“ способен обнаруживать людей за стеной и составлять карту их передвижения. Система работает на основе анализа отраженных радиоволн», — прокомментировал заведующий кафедрой радиофизики Томского государственного университета Владимир Якубов.

Сибирская разработка дешевле израильского аналога в четыре раза, а по сравнению с отечественными моделями более функциональна: погрешность прибора не превышает 10 сантиметров, отмечает один из разработчиков, кандидат физико-математических наук, Сергей Шипилов.

В настоящее время «Радиодозор» находится на испытании в «Росгвардии». Учёные уже получили первые положительные отзывы и просьбу смонтировать один экземпляр прибора, который можно было бы взять на вооружение.

Напомним, что в 2015 году томские учёные создали устройство «Радиоглаз-Антишахид» для борьбы с терроризмом, который способен дистанционно обнаружить взрывные и пусковые устройства на расстоянии более 10 метров.