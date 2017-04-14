Оппозиционеры хотят провести в Новосибирске акцию «Надоел»

Команда движения «Открытая Россия» планирует провести в Новосибирске масштабную акцию «Надоел», участники которой выразят своё отношение к существующей политической и общественной ситуации в стране, рассказал корреспонденту Сиб.фм 14 апреля оппозиционер Егор Савин.

14 апреля представители движения «Открытая Россия» направили в мэрию Новосибирска уведомление о проведении публичной акции под названием «Надоел», которая пройдёт 29 апреля в десятках городов России. Участники этой акции получат возможность выразить своё отношение к существующей общественной и политической ситуации, а также расскажут о том, кто им надоел и что надоело.

«Подробности акции, в частности, формат, количество участников, место и время проведения будут сообщены позднее, — сказал Савин. — Мы надеемся на адекватную реакцию мэрии в плане согласования места проведения мероприятия и соблюдение законодательства о публичных мероприятиях».

Савин сообщил, что команда «Открытой России» намерена добиться проведения акций в десятках городов страны, объединить оппозиционные движения и заставить власти отреагировать на требования жителей России.

Стоит отметить, что председателем общественного движения «Открытая Россия» является российский предприниматель и общественный деятель Михаил Ходорковский.

Напомним, что 26 марта 2017 года тысячи жителей Новосибирска вышли на антикоррупционный митинг «Он вам не Димон». Митинги против коррупции в высших эшелонах власти прошли по всей России, в том числе в 10 городах Сибири.