 

Секреты технологии промышленного программирования откроют на Ершовской лекции в Новосибирске

 14 апреля, 16:25
были упомянуты
подходящие темы
Секреты технологии промышленного программирования откроют на Ершовской лекции в Новосибирске
А. П. Ершов. Фото с сайта pd.iis.nsk.su

18 апреля в Новосибирске в Институте систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН состоится XII Ершовская лекция по информатике, на которой расскажут, как пройти путь идея — проект — исполняемая программа, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля в пресс-службе института.

Ершовская лекция по информатике проходит в 12-й раз. 18 апреля в 15:00 мероприятие состоится в большом зале Академпарка. Это мероприятие с 2007 года организовывают Новосибирский региональный общественный фонд информатики и искусства программирования имени академика А. П. Ершова, Новосибирский университет и Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН — традиционно в день рождения выдающегося отечественного математика и программиста академика Андрея Ершова.

Андрей Ершов — советский учёный, один из пионеров теоретического и системного программирования, работы которого оказали влияние на формирование и развитие вычислительной техники не только в СССР, но и во всём мире. В 1960 году переехал в Новосибирский Академгородок, с которым была связана вся последующая научная и педагогическая деятельность.

Лекцию в разные годы читали учёные и специалисты из российских и зарубежных вузов и компаний. В 2009 году вышла книга «Ершовские лекции», в которую вошли тексты трёх первых лекций о теоретической, практической и мировоззренческой составляющей современной информатики.

В 2017 году лекцию «Технология промышленного программирования» прочтёт российский учёный и IT-предприниматель Андрей Терехов из Санкт-Петербурга, который был знаком с Ершовым. В 1980 году Андрею Терехову по линии Обкома партии (КПСС) было поручено курировать внедрение вычислительной техники в оборонных предприятиях Ленинграда. Первый вариант технологии коллектив предъявил в 1984 ЦК КПСС, но им предписали получить отзыв на свою технологию у авторитетного учёного — академика Андрея Ершова.

«Не скрою, я ехал в Академгородок с некоторой опаской, поскольку знал Ершова как великого учёного в области теоретического программирования, но оказалось, что тематика промышленного программирования ему близка, у него были собственные воззрения на этот предмет, и после нескольких дней напряженной совместной работы Андрей Петрович подготовил отзыв на нашу технологию», — вспомнил Андрей Терехов.

По его словам, это сотрудничество с Ершовым в дальнейшем определило направление собственных дальнейших работ.

«Сегодня многие из тех вопросов, которые казались странными для математиков-программистов 30 лет назад, стали классикой и образовали отдельную науку — программная инженерия (software engineering). Но и сейчас в нашей науке есть темы, открытые для исследований, например, соотношение между графическим и текстовым проектированием ПО. В докладе будет показана эволюция наших воззрений на эти вопросы за последние 20 лет и освещены результаты, которых удалось достичь коллективу Lanit-Tercom», — добавил Андрей Терехов.

Напомним, что в 2014 году молодые учёные из новосибирского Института систем информатики СО РАН создали приложение, позволяющее защищать изображения от пиратского копирования.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Мир без проводов

 14 апреля, 12:22 • колонка
Владимир Шишмарёв
инженер беспроводных технологий
Глава сервисного центра беспроводных технологий ЭЛТЕКС Владимир Шишмарёв рассказывает в своей колонке на Сиб.фм, как в компании любят новые технологии.
 13 апреля, 12:53 • репортаж

Осколок неба на земле

Мечтают ли дети о профессии лётчика? Корреспондент Сиб.фм побывал в новосибирском авиацентре, в котором занимаются школьники, «полетал» на тренажёрах и «разбился».
 31 марта, 13:46 • интервью

Три мужских стартапа: мясо, бороды и виртуальность

Что общего у барбершопа, клуба виртуальной реальности и мясного бара? Правильный ответ: мужское начало. Корреспондент Сиб.фм поговорила с основателями трёх стартапов по гендерному принципу.
самое популярное
 12 апреля, 16:13 • новость

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета, заведующая кафедрой общего и русского языкознания НГУ Наталья Кошкарёва.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 14 апреля, 11:06 • новость

Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    