Секреты технологии промышленного программирования откроют на Ершовской лекции в Новосибирске

18 апреля в Новосибирске в Институте систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН состоится XII Ершовская лекция по информатике, на которой расскажут, как пройти путь идея — проект — исполняемая программа, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля в пресс-службе института.

Ершовская лекция по информатике проходит в 12-й раз. 18 апреля в 15:00 мероприятие состоится в большом зале Академпарка. Это мероприятие с 2007 года организовывают Новосибирский региональный общественный фонд информатики и искусства программирования имени академика А. П. Ершова, Новосибирский университет и Институт систем информатики им. А. П. Ершова СО РАН — традиционно в день рождения выдающегося отечественного математика и программиста академика Андрея Ершова.

Андрей Ершов — советский учёный, один из пионеров теоретического и системного программирования, работы которого оказали влияние на формирование и развитие вычислительной техники не только в СССР, но и во всём мире. В 1960 году переехал в Новосибирский Академгородок, с которым была связана вся последующая научная и педагогическая деятельность.

Лекцию в разные годы читали учёные и специалисты из российских и зарубежных вузов и компаний. В 2009 году вышла книга «Ершовские лекции», в которую вошли тексты трёх первых лекций о теоретической, практической и мировоззренческой составляющей современной информатики.

В 2017 году лекцию «Технология промышленного программирования» прочтёт российский учёный и IT-предприниматель Андрей Терехов из Санкт-Петербурга, который был знаком с Ершовым. В 1980 году Андрею Терехову по линии Обкома партии (КПСС) было поручено курировать внедрение вычислительной техники в оборонных предприятиях Ленинграда. Первый вариант технологии коллектив предъявил в 1984 ЦК КПСС, но им предписали получить отзыв на свою технологию у авторитетного учёного — академика Андрея Ершова.

«Не скрою, я ехал в Академгородок с некоторой опаской, поскольку знал Ершова как великого учёного в области теоретического программирования, но оказалось, что тематика промышленного программирования ему близка, у него были собственные воззрения на этот предмет, и после нескольких дней напряженной совместной работы Андрей Петрович подготовил отзыв на нашу технологию», — вспомнил Андрей Терехов.

По его словам, это сотрудничество с Ершовым в дальнейшем определило направление собственных дальнейших работ.

«Сегодня многие из тех вопросов, которые казались странными для математиков-программистов 30 лет назад, стали классикой и образовали отдельную науку — программная инженерия (software engineering). Но и сейчас в нашей науке есть темы, открытые для исследований, например, соотношение между графическим и текстовым проектированием ПО. В докладе будет показана эволюция наших воззрений на эти вопросы за последние 20 лет и освещены результаты, которых удалось достичь коллективу Lanit-Tercom», — добавил Андрей Терехов.

Напомним, что в 2014 году молодые учёные из новосибирского Института систем информатики СО РАН создали приложение, позволяющее защищать изображения от пиратского копирования.