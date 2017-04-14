Синоптики обещают на Пасху в Новосибирской области по-летнему тёплую погоду

Жители Новосибирской области отметят Пасху при тёплой солнечной погоде: температура воздуха будет достигать +18 °С, рассказал корреспонденту Сиб.фм 14 апреля пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации гидрометцентра, 15 апреля в Новосибирской области погода останется неизменной, осадки маловероятны. Температура воздуха сохранится выше нормы: днём от +10 °С до +15 °С, ночью — около 0 °С.

«16-17 апреля мы ждём выход циклона из районов европейской России в районы Западной Сибири, — рассказал Ренад Ягудин. — 16 апреля при юго-западном выносе воздушных масс из районов Казахстана температурный фон будет несколько выше — до +18 °С днём, ночью — выше 0 °С».

Ягудин отметил, что 16 апреля на западе области возможны незначительные осадки, не исключён небольшой дождь в конце дня и в Новосибирске.

«17 апреля мы ждём прохождения холодного атмосферного фронта, — добавил он. — Осадки могут быть посильнее, возможен мокрый снег. Температура будет пониже. Днём похолодает до +5 °С, ночью кое-где будет ниже 0 °С».

Напомним, что с 8 апреля 2017 года погода начала улучшаться в Новосибирской области: температура воздуха в этот день достигала +12 °С.