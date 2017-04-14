Следователи обвинили жителя Новосибирска в убийстве 19 женщин

Следователи управления СК по Новосибирской области предъявили 52-летнему мужчине окончательное обвинение в убийстве 19 женщин, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее серийному убийце, имя которого в сообщении не упоминается, инкриминировалось убийство 17 женщин, часть из которых были проститутками. С осени 1998 года по июль 2005 обвиняемый знакомился на улицах города Новосибирска с молодыми женщинами и предлагал им провести совместно время. Затем на личном автомобиле отвозил их в безлюдные места Новосибирска и убивал.

Для того чтобы скрыть преступления, он расчленял их тела, а останки каждой их жертв оставлял в разных местах Новосибирска и его окрестностях, установили следователи. Возраст жертв — от 18 лет до 31 года. Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин осенью 2007 года рассказал, что убийства «носили демонстративный характер».

В ходе отработки различных версий о личности серийного убийцы на причастность к совершению преступлений было проверено более пяти тысяч мужчин, допрошено свыше восьми тысяч свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Объём уголовного дела составляет более 60 томов.

Изобличить убийцу удалось с помощью самых современных возможностей молекулярно-генетических исследований. В 2016 году в результате непрерывно исследований было установлено совпадение генотипа с биологическим образцом мужчины, которого правоохранительные органы ранее проверяли на причастность к преступлению против личности.

23 апреля 2016 года подозреваемый был задержан. В январе 2017 года РИА «Новости» сообщили, что подозреваемый в 17 убийствах признан вменяемым. Адвокат Евгения Чуплинского Михаил Жуков рассказал агентству, что его подзащитного в конце 2016 года перевели в Новосибирск из Центра социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского, где он проходил экспертизу.

«Следователь сообщил нам, что по результатам экспертизы каких-то патологий или отклонений у моего подзащитного не выявлено. То есть в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается», — сообщил Жуков, добавив, что в отношении Чуплинского продолжаются следственные действия.

Собранная следствием доказательная база позволила 14 апреля 2017 года предъявить фигуранту дела окончательное обвинение. Вину в совершении убийств он не признал.

В ближайшее время обвиняемый и его защитник начнут знакомиться с материалами уголовного дела. После полного ознакомления участников уголовного судопроизводства с материалами будет решаться вопрос о его направлении прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что Евгений Чуплинский был арестован в апреле 2016 года в Новосибирске. Он подозревался в серийных убийствах проституток, совершавшихся на протяжении восьми лет.