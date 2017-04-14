Ученые СО РАН написали для школьников учебник истории Новосибирской области

Школьный учебник по истории Новосибирской области написали ученые СО РАН и Новосибирского государственного педагогического университета, школьники увидят его уже в новом учебном году, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения сайта «Библиотеки сибирского краеведения».

Над учебным пособием работают специалисты Института археологии и этнографии и Института истории СО РАН и НГПУ. Учебник состоит из трех частей и охватывает историю области с каменного века до наших дней.

«Этот жанр сам по себе непрост, а наша задача ещё сложнее: показать всю историю Новосибирской области — от появления здесь человека до современности, рассказав и о наших победах, и о наших трагедиях, причём сделав это так, чтобы и детям, и взрослым было понятно и интересно, сказал ответственный редактор учебника, академик РАН Вячеслав Молодин. — А показать надо массу сложных вещей, из которых у нас, по сути, состоит весь двадцатый век. Авторский коллектив сразу договорился: обо всём рассказываем взвешенно».

По словам Молодина, подобного учебника нет ни в одном регионе России.

Напомним, что в 2015 году новосибирские школьники первыми начали учиться по электронным учебникам в рамках Общероссийского проекта «Школа цифрового века».