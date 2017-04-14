Ведущая шоу «Орёл и решка» может потерять работу после интервью в Новосибирске

Ведущей популярного тревел-шоу «Орёл и решка» Регине Тодоренко после интервью в Новосибирске грозит штраф размером 2 млн рублей и увольнение с проекта, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения Life 14 апреля.

В марте 2017 года ведущая Регина Тодоренко приезжала в Новосибирск, чтобы провести Fashion Day в «Меге». После праздника она дала интервью журналисту «ВашГород».

«Золотая карточка существует, но просто как символ богатства. Всё-таки „Орёл и решка“ — это постановочное шоу. Чаще всего дорогие гостиницы даются нам по бартеру, и мы снимаем в них не двое суток, а всего лишь три часа. Ночует же вся наша съёмочная группа в гостиницах за 100 долларов», — заявила Тодоренко в интервью. Эти слова ведущей возмутили генерального продюсера «Орла и решки» Нателлу Крапивину.

«Золотая карточка — это не символ, это реальные деньги, которыми продюсеры распоряжаются в рамках программы в неограниченном количестве, — сказала Крапивина. — То, что госпожа Тодоренко позволяет себе подобные, по сути лживые, комментарии, — это вопрос её некомпетентности и невовлечённости в проект. Она же не является организатором съёмочного процесса, не является продюсером шоу, соответственно, не обладает реальной информацией. За такие недопустимые заявления Регина будет оштрафована, возможно, уволена по окончании сезона».

По информации Life, сумма штрафа для ведущей может составить 2 млн рублей. Сама же Тодоренко поспешила оправдаться за заявления в интервью в своём «Инстаграме».

«Ребята, сколько людей, столько и мнений, — написала Тодоренко. — Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках золотая карта, которая даёт мне огромные возможности. Недавно в Новосибирске я давала интервью о том, как работает наша золотая карта, о том, что это символ богатства и те люди, у которых она есть, могут позволить себе абсолютно всё!»

Напомним, что в октябре 2015 года австралийская журналистка рассказала о своих злоключениях в путешествии по Транссибу.