Водитель троллейбуса вызвал полицию из-за забытой сумки в Новосибирске

В Новосибирске кондуктор троллейбуса № 7 обнаружил в салоне забытую пассажирами сумку, из-за чего экипаж вызвал полицию, узнал корреспондент Сиб.фм 14 апреля из сообщения новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Вечером 13 апреля кто-то из пассажиров забыл сумку в салоне троллейбуса № 7. На площади Маркса кондуктор обнаружил эту сумку. Вызвали сотрудников полиции. Подробности выясняются.

Подписчики паблика стали обсуждать, что могло находиться в сумке и насколько увеличились в городе беспокойства после теракта в Санкт-Петербурге. Подписчик под ником Montenegro Serbian отметил, что «раньше просто бы выпнули сумку из троллейбуса и сначала бы её открыли и исследовали без всяких кинологов».

«В 22:45 в полицию поступило сообщение о найденной бесхозной сумке, — сообщила корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Наталья Суковатова. — На место немедленно выехали сотрудники полиции и кинологи с собакой. В сумке были обнаружены личные вещи, опасных для жизни и здоровья людей предметов не было. Сотрудники установили личность владелицы сумки, ей уже вернули сумку».

Напомним, что 3 апреля около 14:30 московского времени в Санкт-Петербурге между станциями метро «Сенная» и «Технологический институт» прогремел взрыв. В связи с терактом полиция усилила меры безопасности на общественном транспорте в Новосибирске.