Не надо злить и играться с народом

Вопросы повышения тарифов на услуги ЖКХ уже стали такой привычной темой новосибирской повестки, что даже удивительно, если прошла неделя, а кто-нибудь не собрался на конференцию, семинар или митинг. Эта неделя исключением не стала. В последний зимний день чиновники, энергетики и общественники встретились на научно-практической конференции с громким названием «ЖКХ, энергосистема и конкурентоспособность регионов». Корреспондент Сиб.фм выслушал пленарные доклады, побывал на круглом столе по вопросам тарифной политики и пришёл к выводу, что противоборствующие стороны постепенно начинают говорить на одном языке и уже готовы прислушиваться к доводам друг друга.

Кто виноват и что делать. По сути, именно эти два вопроса пытаются решить на всех встречах, посвящённых росту коммунальных тарифов в среднем на 15 %. В этот раз к данным темам добавилась ещё одна: как успокоить людей и помирить конфликтующие стороны. Казалось, что все предпосылки для решения проблем есть: в зале модного отеля Hilton собрали монополистов и чиновников, депутатов и общественников. Модератор встречи — руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества Константин Антонов — добавил оптимизма во вступительном слове:

— Стороны решили провести научно-практическую конференцию и выслушать аргументы друг друга. Это говорит о высоком состоянии гражданского общества и гражданских институтов. Это действительно вселяет оптимизм, — заявил Антонов.



Как проходил митинг против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске

Доказывать высокое состояние гражданского общества первым пришлось Руслану Власову, генеральному директору АО «СИБЭКО». Его доклад скорее напоминал лекцию об истории предприятия, о его важности для региона и об особенностях отпуска электроэнергии. Представители того самого гражданского общества заметно заскучали и вспомнили о наличии у себя сотовых телефонов и прочих гаджетов.

Главное, что стало понятно из доклада: «СИБЭКО» — хорошее предприятие, которое много делает для региона и будет это делать и дальше, а тарифы у нас так и вовсе не такие большие, как многим кажется:

— Тариф должен быть экономически обоснованным и справедливым.

Если вы посмотрите на соседние регионы — вы увидите, что у нас одни из самых низких тарифов.

Это тоже один из критериев справедливости той цены, которая установлена. И регулятор при установлении тарифов проверяет все затраты, которые мы туда включаем, — заявил Роман Власов.



Видеообращение Владимирра Милова к участникам конференции

Было заметно, что с такими заявлениями были согласны далеко не все в зале, но формат конференции не подразумевал вопросов и комментариев к докладчикам. Всё самое интересное организаторы встречи оставили на круглый стол, который был заявлен после перерыва.

Следующему докладчику, которым стал Владимир Милов, директор московского Института энергетической политики, задавать вопросы нельзя было чисто технически: он говорил по видеосвязи. А жаль, потому что его выступление было гораздо более эмоциональным. Он полностью раскритиковал обоснования монополистов по поводу повышения тарифов в Новосибирске:

— У компании, в общем-то, всё прекрасно. Высокая рентабельность, большой объём инвестиций, высокая ликвидность, то есть всё хорошо с точки зрения экономики.

Отсюда возникает вопрос: почему для финансирования инвестиционной программы не привлекаются банки, почему хотят профинансировать это всё за счет потребителей?

А это просто объясняется. Чтобы получить кредит, вы должны принести в банк подробное обоснование инвестиционного проекта. Показать, что это не просто закопанные в землю деньги для распила. А к регулятору вы можете просто прийти, принести три листочка и получить подпись чиновника, — объяснил Владимир Милов собственное видение ситуации.

Виктор Козодой, продолживший ряд докладов, выступил на стороне горожан и решил «открыть глаза на правду». По мнению доктора исторических наук, вся сложившаяся ситуация как нельзя лучше продемонстрировала классический общественный запрос на справедливость. Ошибка властей, заявил Виктор Козодой, настолько очевидна, что говорить о ней сейчас просто смешно:

— Всё было сделано в режиме спецоперации: тайно, быстро и скоропалительно. В начале декабря вдруг — трах-бах-тарарах, решение быстро принимается, причём никто внятно не объяснил, почему вместо четырёх процентов, про которые накануне говорил Медведев, тарифы поднялись сразу на 15 процентов.

Решение принималось без экспертов, без обсуждения — то есть получилось, что решают одни, а платить должны другие.



Приказ Департамента по тарифам новосибирской области об установлении тарифов на горячую воду для АО СИБЭКО на 2017 год

Конфликтная ситуация налицо, — убеждал собравшихся докладчик.

В городе наступил кризис, уверен Виктор Козодой, и с ним нужно считаться. Можно на него не обращать внимания, но в итоге от этого будет хуже всем. «Не надо злить и играться с народом», — так под аплодисменты собравшихся завершил свою речь Виктор Козодой.

И это, пожалуй, была самая эмоциональная часть конференции. Даже после перерыва, пересев за круглый стол, собравшиеся в основном говорили о том, что им близко. Мелкие перепалки напоминали пинг-понг с перекидываем мячика со стороны на сторону. Каждый говорил о своём.

Так, популярный в своё время новосибирский политик Валентин Стариков много рассказывал о коровах и о том, как их правильно доить.

Один из организаторов конференции, управляющий партнёр DSO Consulting Сергей Дьячков доказывал, что рост коммунальных платежей подкосит мелкий бизнес. Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам Новосибирской области, пытался защитить позицию регулятора, а представитель городского Совета депутатов Игорь Кудин настаивал на взвешенности принятого депутатами решения.

Но внятного ответа на вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» на конференции так и не прозвучало. Правда, косвенно часть своей вины в тлеющем конфликте областные власти всё же признали. По словам министра регионального развития Игоря Яковлева, обосновать для горожан рост тарифов можно было чуть понятнее и не так агрессивно:

— Мы учимся диалогу друг с другом. И в дальнейшем все действия необходимо обсуждать с привлечением широких групп общественности, а не делать всё постфактум, — признался Игорь Яковлев.

В целом возникало ощущение, что собравшиеся прекрасно знают все аргументы друг друга, но пока не способны идти на компромиссы, хотя и готовы их обсуждать. Впрочем, как заявил модератор встречи Константин Антонов, всё так и должно быть — «мы и не должны уйти отсюда в обнимку». В обнимку никто и не ушёл. Но и драки, как того боялись некоторые, не случилось. Хотя, возможно, драка ещё впереди. По самый занавес четырёхчасового заседания областные власти в лице Гарея Асмодьярова перебросили мячик на сторону городских депутатов. Теперь последним придётся доказывать свою невиновность в том, что ещё год назад, до повышения тарифов, были утверждены завышенные планы энергопотребления, которые и стали одной из причин для такого резкого роста тарифов.