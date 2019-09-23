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Киберпанк, «лоу-лайф», Tele2

Как мобильная связь вплетается в городской ритм вечернего Новосибирска
Рубрика: общество

31.10.2019 08:30

фото сиб.фм

Вечерний Новосибирск – уже не город с советских открыток. Отовсюду светит неон реклам, к барам летят мотыльки – огни такси, светят «аквариумы» кофеен, дрожат голубыми огнями в руках огоньки смартфонов. В этом ночном танце реклам и развлечений потерять мобильность – значит потерять связь с ритмом самого города. В поисках сигнала из будущего корреспондент Сиб.фм отправился тестировать 4G Tele2 в самые актуальные места Новосибирска.

Ресторанный дворик на Ленина: гастрономическое путешествие

4G Tele2 здесь: скорость скачивания 52,9 Мбит/сек, скорость загрузки – 21,3 Мбит/сек.

Одним из главных открытий прошедшего лета стал гастрономический дворик за гостиницей «Центральная» на улице Ленина. Окружённый непохожими форматами общепита на любой вкус – от бургеров из мраморной говядины, чурроса и веганских супов в съедобных чашках до «Хот-дог Мастера» – новый двор стал привлекать молодых яппи и голодных студентов. Гастрономические ярмарки открыли тысячам человек свежих сахалинских устриц, астраханскую рыбу, модный рамен и суп фо, лимонады из чайного гриба и многие другие непривычные блюда.

Мода на здоровое питание и паназиатскую кухню постепенно захватила Новосибирск – дело стало за малым – как-то разобраться во вкусах. Среди посещённых мест здесь наивысшая скорость мобильного интернета – можно не только выкладывать еду в Instagram, но и вести кулинарное шоу для гурманов в прямом эфире.

 

Кинотеатр «Победа»: романтичное селфи

4G Tele2 здесь: скорость скачивания 18,0 Мбит/сек, скорость загрузки – 4,07 Мбит/сек.

Центр культуры и отдыха «Победа» – это одновременно эталонный городской кинотеатр, романтичное место для совместных фото и кофейня с говорящим названием «Утро вечера». Здесь заканчиваются агрессивные неоновые вывески и начинаются романы, закрываются суматошные будни и открываются самому актуальному кино глаза.

Здесь хорошо ловит 4G Tele2 и не стыдно делать селфи – иностранные туристы любят вечерний тёплый фасад кинотеатра «Победа» едва ли не больше молчаливой громады театра оперы и балета на площади Ленина.

Дух кино друзьям поможет передать Tele2 – на большинстве тарифов доступ в соцсети неограничен и не расходуется из основного пакета гигабайтов. Так что ведите трансляции в Stories, выкладывайте фото – в общем, ничем себя не ограничивайте в этот вечер.

 

Бар «Челюсти»: в гостях у Жени и Молчаливого Алексея

4G Tele2 здесь: скорость скачивания 19,1 Мбит/сек, скорость загрузки – 6.59 Мбит/сек.

В центре Новосибирска предостаточно баров – полутёмных подвалов и мягких уголков. На их фоне ярко освещённый Jaws Spot выглядит аквариумом с насыщенной вечерней жизнью из жизненных комедий Кевина Смита. Перед витринами магазинчика постоянно торчит творческая молодёжь – как Джей и Молчаливый Боб, обсуждая свои местные дела. Шарма добавляет рок-музыка прямиком из 80-х и 90-х, которая звучит из колонок на улице – и заставляет философски посмотреть на вечернюю суету спешащих куда-то людей.

Здесь развивают «барный» спорт – в подвале стоит популярный настольный футбол – «кикер», играть в который приходят раз за разом. Игра требует концентрации и внимания, приходится подстраиваться под тактику противника. В ожидании своей очереди можно провести свои онлайн трансляции в социальных сетях, а можете быть, даже заработать. Собирайте ставки со своих друзей, кто победит в очередной схватке в кикер – время пройдёт незаметно, весело, а 4G Tele2 точно не подведёт.

 

«Бургер Кинг»: снова в школу!

4G Tele2 здесь: скорость скачивания 26,4 Мбит/сек, скорость загрузки – 3,5 Мбит/сек.

Низкие цены и постоянные акции работают как магнит – здесь постоянно коротают свои вечера большие компании подростков 12-15 лет. «Дети – цветы жизни», но почему-то именно в этой точке американского фастфуда школьники младших классов вкушают свободу и вседозволенность, роняя подносы и раскидывая упаковки от еды и салфетки.

В результате любой посетитель старше 16 чувствует себя в детском саду и вспоминает о грамотном распределении ресурсов. Десятки школьников сидят на бесплатном Wi-fi будто в компьютерном клубе, и, наверное, усваивают невыученные уроки. Но и скорость мобильного интернета хороша – можно попробовать сыграть с ними в PUBG на ведро наггетсов (платить придётся всё равно вам, мобильные игры – киберспорт для современной молодёжи).

Итог: эксперимент удался. «Над землёй» Tele2 держит стабильное качество 4G, которое позволяет всегда быть онлайн и даже не задумываться о скорости мобильного интернета. и даже на станциях метро скоростной интернет работает вполне хорошо. Следующий тест будет посвящён утру понедельника – тяжёлому времени для многих новосибирцев, когда так нужны мобильный интернет и хорошие новости – как кофе, чтобы проснуться окончательно.

Автор
Никита Манько
журналист
Автор
Никита Манько
журналист
Теги: технологии телекомы Tele2

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